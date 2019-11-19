"Трансмашхолдинг" разработал плацкарт с продольными полками и полками "елочкой"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. "Трансмашхолдинг" разработал для "Федеральной пассажирской компании" три варианта плацкартного вагона нового поколения, в том числе с продольными полками и полками, расположенными "елочкой". Об этом в кулуарах выставки "Транспортная неделя" сообщил журналистам заместитель генерального директора ТМХ Александр Лошманов.

Первую концепцию - с индивидуальными шторками и местами для багажа - компания представила на выставке во вторник.

"Разработали три модели. Это первая концепция. Есть еще две концепции с продольными полками, когда все полки вдоль... Количество мест приблизительно такое же. Они в шахматном порядке расположены. У каждого индивидуальное место... по длине спальное место длиннее. [Третья] концепция елочкой, когда места расположены чуть-чуть по диагонали. За счет этого нам удалось удлинить спальное место при этом создали персональное пространство", - сказал Лошманов.

По словам топ-менеджера, вторую концепцию планируется представить в первом полугодии 2020 года, третью - во втором полугодии 2020 года.

Ранее ТМХ также представил плацкартные вагоны с душем.

ФПК и "Тверской вагоностроительный завод" (входит в ТМХ) подписали контракт на сумму 237 млрд рублей на поставку 3730 пассажирских вагонов в течение семи лет. Согласно контракту, в 2019 году ФПК получит 525 вагонов, в том числе 48 вагонов нового модельного ряда.