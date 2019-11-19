Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Трансмашхолдинг" разработал плацкарт с продольными полками и полками "елочкой"

В компании отметили, что за счет такого расположения удалось удлинить спальное место

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. "Трансмашхолдинг" разработал для "Федеральной пассажирской компании" три варианта плацкартного вагона нового поколения, в том числе с продольными полками и полками, расположенными "елочкой". Об этом в кулуарах выставки "Транспортная неделя" сообщил журналистам заместитель генерального директора ТМХ Александр Лошманов.

Первую концепцию - с индивидуальными шторками и местами для багажа - компания представила на выставке во вторник.

"Разработали три модели. Это первая концепция. Есть еще две концепции с продольными полками, когда все полки вдоль... Количество мест приблизительно такое же. Они в шахматном порядке расположены. У каждого индивидуальное место... по длине спальное место длиннее. [Третья] концепция елочкой, когда места расположены чуть-чуть по диагонали. За счет этого нам удалось удлинить спальное место при этом создали персональное пространство", - сказал Лошманов.

По словам топ-менеджера, вторую концепцию планируется представить в первом полугодии 2020 года, третью - во втором полугодии 2020 года.

Ранее ТМХ также представил плацкартные вагоны с душем.

ФПК и "Тверской вагоностроительный завод" (входит в ТМХ) подписали контракт на сумму 237 млрд рублей на поставку 3730 пассажирских вагонов в течение семи лет. Согласно контракту, в 2019 году ФПК получит 525 вагонов, в том числе 48 вагонов нового модельного ряда.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Forbes составил рейтинг лучших российских работодателей
Список возглавил "Норникель"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС