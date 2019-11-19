"Ъ": Siemens может инициировать выкуп доли "Силовых машин" в СП в рамках "дуэли"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Германская компания Siemens может воспользоваться правом "дуэли" для выкупа доли "Силовых машин" Алексея Мордашова в совместном предприятии (СП) "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, 65% принадлежит Siemens, 35% - "Силовым машинам"). Об этом заявил глава Siemens в России Александр Либеров в опубликованном во вторник интервью газете "Коммерсантъ".

"Дуэль" - многоходовая процедура выкупа долей друг друга с повышением ставок и серьезными штрафными санкциями в случае неисполнения ее условий.

"На текущий момент действует соглашение о совместном предприятии с "Силовыми машинами", но мы не исключаем, что воспользуемся правом "дуэли" в 2021 году. Мы также не исключаем участия "Газпром энергохолдинга" в качестве потенциального партнера - это сильный игрок с государственным участием. Но я хочу подчеркнуть, что мы будем действовать в соответствии с законодательством и с теми соглашениями, которые у нас есть в рамках СП", - отметил Либеров.

Он добавил, что причиной этого шага стала позиция "Силовых машин" по специнвестконтракту (СПИК) по локализации газотурбинного оборудования.

"Открытые заявления в прессе "Силовых машин" можно расценивать как намерение нарушить наши договоренности об СП. Не секрет, что "Силовые машины" достаточно активно лоббируют заградительные барьеры против иностранных производителей, например, призывают не заключать СПИК на локализацию газовой турбины. Это наносит урон развитию энергетического машиностроения и в целом ухудшает инвестиционный климат для иностранных инвесторов", - заявил Либеров.

О СПИК

СТГТ направил в Минпромторг РФ 2 июля заявление на заключение специнвестконтракта, позднее оно было направлено министерством на доработку. СПИК позволит предприятию получить статус российского производителя, а вместе с этим - возможность осуществлять поставки газовых турбин для модернизации теплоэлектростанций по новой правительственной программе.

Однако, выступая 3 октября на Российской энергетической неделе, генеральный директор "Силовых машин" Тимур Липатов заявил, что заключение СПИК с предприятиями энергетического машиностроения сейчас поставит в неравные условия компании, которые уже имеют наработки в области создания отечественных турбин, в том числе и "Силовые машины". Он отмечал, что считает возможным достичь необходимого уровня локализации турбин или наладить производство газовой турбины российского производства без заключения СПИК.