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В освоение Никольского месторождения угля в Бурятии инвестировано более 6 млрд рублей

Его освоением занимается АО "Разрез Тугнуйский"

УЛАН-УДЭ, 19 ноября. /ТАСС/. Более 6 млрд рублей инвестировано за три года в освоение Никольского месторождения каменного угля в Бурятии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Освоением Никольского месторождения каменного угля на территории Бурятии с 2016 года занимается "Разрез Тугнуйский" (входит в "Сибирскую угольную энергетическую компанию", СУЭК). Для запуска проекта была проведена совместная работа: правительство Бурятии оказало помощь инвестору по работе с Роснедрами в части исправления технической ошибки и возобновления лицензии.

"Общий объем инвестиций уже составил более 6 млрд рублей. К разработке Никольского месторождения АО "Разрез Тугнуйский" приступило в июне 2016 года. В 2018 году добыто около 2,3 млн тонн, за 9 месяцев 2019 года - более 3,6 млн тонн угля", - сказали в правительстве.

Стоимость инвестпроекта по освоению Никольского месторождения каменного угля, по данным Фонда регионального развития Бурятии, составляет около 15,7 млрд рублей, он рассчитан до 2025 года.

СУЭК в Бурятии осуществляет добычу высококачественного каменного угля с низким содержанием серы и азота на разрезах "Тугнуйский" и "Никольский". Практически весь добытый уголь поставляется на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

Теги
РоссияБурятияДальний Восток
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