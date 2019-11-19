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Mail.ru Group и Сбербанк подписали соглашение о создании СП в сфере транспорта и еды

Платформа будет создана на базе сервиса по доставке еды Delivery Club и агрегатора такси "Ситимобил"
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Mail.ru Group и Сбербанк объявили о подписании обязывающего соглашения по созданию совместного предприятия в сфере транспорта и еды. Компании ожидают одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России и надеются закрыть сделку до конца 2019 года. Об этом говорится в совместном сообщении банка и холдинга.

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Создание O2O-платформы (online-to-offline) на базе сервиса по доставке еды Delivery Club и агрегатора такси "Ситимобил" стороны анонсировали в конце июля. Участие в создаваемой компании будет распределено между двумя партнерами в равных долях. Совокупные инвестиции в СП составят до 64,6 млрд рублей при условии достижения целевых показателей до ноября 2020 года, а оценка стоимости платформы в перспективе может превысить 100 млрд рублей.

Одним из главных нововведений обязывающего соглашения стало то, что Сбербанк получил право через три года после закрытия сделки обменять свою долю в СП на акции Mail.ru Group по паритету стоимости, но не более 20%. При этом при отсутствии одобрения совета директоров и акционеров Mail.ru Group условия обмена не будут являться юридически обязывающими, отметили в компании.

Уточненные параметры сделки

Также стороны уточнили параметры сделки, согласно которым Mail.ru Group внесет в СП свои доли в Delivery Club (100%) и "Ситимобил" (29,67%), связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group), а также денежные средства в размере 8,5 млрд руб. Компания может дополнительно инвестировать около 4,6 млрд рублей в СП в зависимости от достижения вносимыми активами целей по ряду ключевых показателей до ноября 2020 года. До закрытия сделки Mail.ru Group также обеспечит консолидацию на СП доли в 78,82% в "Ситимобил".

Сбербанк внесет в СП свою 35% долю в компании FoodPlex и около 38,5 млрд рублей. Компания может дополнительно инвестировать до 13 млрд рублей при условия достижения ключевых показателей к ноябрю 2020 года.

В целом СП получит около 47 млрд рублей капитальных инвестиций на момент заключения сделки. В случае достижения KPI компании дополнительно инвестируют до 17,6 млрд рублей.

Кроме того, в будущем стороны не исключают возможности привлечения дополнительных инвесторов для дальнейшего развития платформы.

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