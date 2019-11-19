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Сбербанк купит 36% акций в совладельце Mail.ru Group

Стоимость сделки составит 11,3 млрд рублей
Описание
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Сбербанк подписал юридически обязывающие документы по выкупу доли Газпромбанка (35%) и 1% акций, принадлежащих корпорации "Ростех", в совладельце Mail.ru Group - "МФ Технологии" (МФТ). Об этом говорится в сообщении холдинга.

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"МФ Технологии" владеют 58,8% голосов в Mail.ru Group. МФТ является совместным предприятием "Мегафона" (доля 45% в СП через "дочку" Lefbord Investments Limited), Газпромбанка (35%), госкорпорации "Ростех" (11%) и USM Group (9%).

"Mail.ru Group также уведомлена о том, что Сбербанк подписал юридически обязывающие документы по приобретению миноритарной доли в компании АО "МФ Технологии" у Газпромбанка (в размере 35%) и корпорации "Ростех" (в размере 1%). Стоимость сделки составит 11,3 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Mail.ru Group не ожидает изменений в управлении и стратегическом развитии компании в результате этой сделки, подчеркнули в холдинге.

В сообщении Сбербанка, в свою очередь, отмечается, что закрытие сделки ожидается до конца 2019 года. Банк станет равноправным партнером в МФТ. В настоящий момент стороны ожидают получения необходимых согласований от Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

О сделке

В конце октября стало известно, что Сбербанк подписал необязывающее соглашение с Газпромбанком о покупке доли в компании "МФ Технологии". При этом размер доли в МФТ, который планировалось выкупить у Газпромбанка, не сообщался. Финансовый директор Сбербанка Александр Морозов тогда отмечал, что банк не намерен становиться мажоритарным акционером компании.

В июле Сбербанк и Mail.ru Group сообщали о планах создать совместное предприятие на базе Delivery Club и "Ситимобил". Участие в создаваемой компании будет распределено между партнерами в равных долях. Совокупные инвестиции в СП составят до 64 млрд рублей.

В число акционеров Mail.ru Group входят южноафриканский медиахолдинг Naspers (28% уставного капитала), Alibaba (10%), китайская телекоммуникационная компания Tencent (7%) и "МФ Технологии" (5%). Доля free float Mail.ru Group составляет 50%.

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