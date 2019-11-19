Источник: Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать газ из России напрямую

БРЮССЕЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать газ из России напрямую в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сократив дорогостоящие реверсные поставки. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в институтах ЕС, близкий к трехсторонним газовым переговорам.

"Еврокомиссия рекомендовала Киеву с 2020 года вернуться к прямым закупкам российского газа в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, чтобы сократить издержки на реверсные закупки того же газа", - отметил он. Собеседник агентства пояснил, что возврат к прямым закупкам повысит заинтересованность России в использовании украинской газотранспортной системы для прокачки газа в Европу, а также снизит напряженность по проблеме газовых тарифов. По его словам, украинская сторона пытается компенсировать дополнительные издержки, которые Киев несет в связи с отказом от прямых поставок, за счет повышения тарифов на прокачку российского газа.

Источник отказался комментировать российское требование отозвать все взаимные иски "Газпрома" и "Нафтогаза", а также отказаться от исполнения уже принятых судебных решений.

Ранее Еврокомиссия предлагала провести 19 ноября вторую техническую встречу экспертов России, Украины и ЕС для подготовки очередного раунда министерских трехсторонних консультаций по газу, которые должны пройти в конце ноября. Однако ни одна из сторон проведение технической встречи не подтвердила.

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