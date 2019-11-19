Рыбоходный канал в Ростовской области намерены строить на федеральные средства

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноября. /ТАСС/. Проектно-сметную документацию с экспертизой на строительство Кочетовского рыбоходного канала в Ростовской области подготовят к 2022 году, а само строительство профинансируют из федерального бюджета. Об этом сообщил во вторник журналистам первый заместитель губернатора региона Виктор Гончаров.

В 2016 году губернатор Василий Голубев на заседании президиума Госсовета сообщил, что для того, чтобы рыба беспрепятственно могла попадать в нерестилища Нижнего Дона и не теряла темпы воспроизведения, необходимо построить рыбоходно-нерестовый канал.

"Задача региона - это сделать проектно-сметную документацию с экспертизой, а федеральная власть обещала нам, и это включено было в программу, но без финансирования, должна обеспечить затем финансирование как раз строительства рыбоходного Кочетовского канала. Ориентировочно мы рассчитываем до 2022 года сделать проектно-сметную документацию с экспертизой, и на 2022 год просить деньги для финансирования рыбоходного Кочетовского канала", - рассказал он.

Сообщалось, что, по данным правительства Ростовской области, общая стоимость канала оценивается в 770 млн рублей.

Кочетовский гидроузел, построенный в 1919 году, расположен в районе станицы Кочетовской Ростовской области в 178 км от устья реки Дон, является составной частью Единой глубоководной системы европейской части страны и замыкающим в каскаде гидроузлов Нижнего Дона.