ЦБ проводит стресс-тестирование 15 крупных банков

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. ЦБ на текущий момент проводит стресс-тестирование 15 крупных российских банков, в том числе и системно значимых. Об этом сообщила заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова на XV ежегодной Конференции "Регулирование деятельности кредитных организаций Банком России".

"Что касается очень важного инструмента стресс-тестирования. Мы его активно внедряем и будем дальше внедрять в нашу надзорную практику. На сегодняшний день мы проводим стресс-тестирование по методу где-то 15 кредитных организаций. Это, безусловно, системно значимые и ряд еще крупных организаций", - сказала она.

Полякова уточнила, что в рамках стресс-тестирования банки дополняют полученный от регулятора макропруденциальный сценарий своими данными.

"Мы даем макропруденциальный сценарий. Дальше кредитная организация этот сценарий обогащает своими дополнительными показателями и возвращает нам с ответом, что будет с финансовым состоянием кредитной организации, если случатся такие вот события. Это позволяет нам обсуждать проблемы и возможности решения этих проблем в случае, если эти сценарии сработают", - добавила она.