"Россети Сибирь" планирует увеличить количество умных приборов учета до 600 тыс.

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Компания "МРСК Сибири" ("Россети Сибирь", входит в группу "Россети") планирует увеличить количество интеллектуальных приборов учета потребления электроэнергии по итогам 2019 года до 587 тыс. штук с 466 тыс. штук на начало 2019 года, следует из презентации компании.

Доля умных приборов от общего количества точек учета может вырасти по итогам 2019 года до 31,7% с 26% на начало 2018 года. Компания реализует проект по закупке и установке около 100 тыс. интеллектуальных приборов учета, в том числе, за счет заемных средств в размере 1,5 млрд рублей. Всего компания намерена установить около 1,7 млн умных приборов на 31,5 млрд рублей до 2030 года.

Компания "Россети Сибирь" осуществляет распределение электроэнергии на территории Республики Алтай, Бурятии, Тувы, Хакасии, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания составляет около 1,75 млн кв. км. Компания обслуживает 1,8 тыс. подстанций. Протяженность воздушных линий - 239,8 тыс. км, а кабельных - 8,1 тыс. км. Численность сотрудников - 20,4 тыс. человек. Население на обслуживаемой территории - 12,6 млн человек.

О программе цифровизации "Россетей"

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе, в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Сибирь", "Россети Северо-Запад".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.