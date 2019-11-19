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Цена билета в плацкарте нового поколения останется на прежнем уровне

Новый вагон по цене не будет отличаться от тех вагонов, которые ходят сегодня на сети РЖД, заявил генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" Петр Иванов

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Цена на билет в плацкартные вагоны нового поколения не будет превышать установленные Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ. Об этом в кулуарах выставки "Транспортная Россия" сообщил журналистам генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" Петр Иванов.

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"Тариф на перевозку пассажиров в регулируемом сегменте устанавливает Федеральная антимонопольная служба, поэтому новый вагон никоим образом по цене не будет отличаться от тех вагонов, которые ходят сегодня на сети РЖД", - сказал глава компании.

ФПК сегодня представила макет плацкартного вагона нового поколения со шторками и местами для багажа. Это первая из трех концепций, которые для ФПК разработал "Трансмашхолдинг".

Теги
Россия
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