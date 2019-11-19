Цена билета в плацкарте нового поколения останется на прежнем уровне

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Цена на билет в плацкартные вагоны нового поколения не будет превышать установленные Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ. Об этом в кулуарах выставки "Транспортная Россия" сообщил журналистам генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" Петр Иванов.

"Тариф на перевозку пассажиров в регулируемом сегменте устанавливает Федеральная антимонопольная служба, поэтому новый вагон никоим образом по цене не будет отличаться от тех вагонов, которые ходят сегодня на сети РЖД", - сказал глава компании.

ФПК сегодня представила макет плацкартного вагона нового поколения со шторками и местами для багажа. Это первая из трех концепций, которые для ФПК разработал "Трансмашхолдинг".