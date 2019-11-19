Сбербанк не планирует получать контроль над Mail.ru Group

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Сбербанк не рассматривает варианты получения контроля над Mail.ru Group, сообщил в ходе телефонной конференции первый зампред Сбербанка Лев Хасис.

"Ни в каком варианте не идет речь о том, что у Сбербанка появится контроль", - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Хасис также подчеркнул, что банк пока не планирует увеличивать долю в совладельце Mail.ru Group "МФ Технологии" свыше 36%. "В настоящее время таких планов у нас нет", - сказал он.

При этом Хасис отметил, что один представитель Сбербанка в перспективе войдет в состав совета директоров Mail.ru Group.

"В состав совета директоров Mail.ru Group войдет один представитель Сбербанка", - сказал он, уточнив, что кандидатура будет определена позже, после закрытия сделки по покупке акций в совладельце Mail.ru Group "МФ Технологии".

Сбербанк подал в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) документы для покупки 36% акций в совладельце Mail.ru Group - "МФ Технологии". "С точки зрения нашего приобретения доли в МФТ [документы] также направлены в ФАС", - сказал Хасис.

Ранее Сбербанк подписал юридически обязывающие документы по выкупу доли Газпромбанка (35%) и 1% акций, принадлежащих корпорации "Ростех", в совладельце Mail.ru Group - "МФ Технологии" (МФТ). "МФ Технологии" владеют 58,8% голосов в Mail.ru Group. МФТ является совместным предприятием "Мегафона" (доля 45% в СП через "дочку" Lefbord Investments Limited), Газпромбанка (35%), госкорпорации "Ростех" (11%) и USM Group (9%).

Закрытие сделки ожидается до конца 2019 года. Банк станет равноправным партнером в МФТ. В настоящий момент стороны ожидают получения необходимых согласований от Федеральной антимонопольной службы.