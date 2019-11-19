В Калининграде выпустили самый мощный в России вагон-самосвал

КАЛИНИНГРАД, 19 ноября. /ТАСС/. Калининградский вагоностроительный завод выпустил вагон-самосвал грузоподъемностью 115 тонн. Это самый мощный из используемых сегодня в России думпкаров. Об этом сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.

"Калининградские машиностроители разработали вагон с повышенной грузоподъемностью и объемом кузова. Думпкар, построенный в главном сборочном цехе вагоностроительного завода, способен перевозить до 115 тонн вскрышных пород и руды. Как утверждают на предприятии, это на 10 тонн превышает грузоподъемность самых мощных из используемых сегодня в России вагонов-самосвалов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инновационную конструкцию нового вагона разработал известный в отрасли инженер-конструктор, автор множества патентов на технические изобретения Евгений Алепин. Одно из главных преимуществ этой модели - повышенная устойчивость, которая обеспечивается за счет нестандартного изгиба борта, что принципиально важно для работы техники на горнорудном производстве. Несмотря на увеличение объема кузова с 50 до 55 кубометров, в вагоне сохранены стандартные высота и длина. Отказ от дорогих сортов металла в пользу собственных профилей позволил снизить его цену.

По оценкам экспертов, экономия на стоимости перевозок такими вагонами может достигать 10%. Потенциальные покупатели, познакомившиеся с разработкой калининградских машиностроителей, также отмечают эксплуатационную надежность нового думпкара, которая помимо прочего уменьшает расходы на ремонт.

"Грузовые вагоны повышенной грузоподъемности дают ощутимый экономический эффект грузовладельцам. Некоторые характеристики калининградского вагона являются уникальным инновационным инженерным решением", - подчеркнула заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли области Анастасия Абрамова.

Калининградский вагоностроительный завод основан в 1946 году на базе действовавшего до войны одного из крупнейших в Германии предприятий по производству товарных вагонов. Сейчас предприятие является единственным разработчиком и крупнейшим производителем четырех- и шестиосных вагонов-самосвалов на территории России и стран СНГ.