Медведев 20 ноября обсудит с премьером Молдавии сотрудничество в энергетике и торговле

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Молдавии Ион Кику обсудят 20 ноября в Москве актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина РФ.

"Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Молдавии Ион Кику планируют обсудить актуальные вопросы российско-молдавского взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной и культурно-гуманитарной областях, а также другие темы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении.

Накануне президент Молдавии Игорь Додон рассказал ТАСС, что новый молдавский премьер Кику намерен обсудить с Медведевым важнейшие для страны вопросы, среди которых поставки газа в республику в ситуации, когда его транзит по территории Украины осложнен. По словам Додона, в программе визита премьера также встреча с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.