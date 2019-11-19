Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

ФАС получила от Mail.ru Group и Сбербанка ходатайство о создании СП

Речь идет о совместном предприятии в сфере транспорта и еды

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила от Mail.ru Group и Сбербанка ходатайство о создании совместного предприятия (СП) в сфере транспорта и еды, сообщил журналистам руководитель ведомства Игорь Артемьев.

"Уже есть такое ходатайство, мы его рассмотрим. Я не вижу там никаких проблем с точки зрения конкурентных рынков, не думаю, что они возникнут. Это будет сервис хороший для граждан", - сказал он.

Ранее Mail.ru Group и Сбербанк объявили о подписании обязывающего соглашения по созданию совместного предприятия в сфере транспорта и еды. Компании надеются закрыть сделку до конца 2019 года. Создание O2O-платформы (online-to-offline) на базе сервиса по доставке еды Delivery Club и агрегатора такси "Ситимобил" стороны анонсировали в конце июля. Участие в создаваемой компании будет распределено между двумя партнерами в равных долях.

Совокупные инвестиции в СП составят до 64,6 млрд рублей при условии достижения целевых показателей до ноября 2020 года, а оценка стоимости платформы в перспективе может превысить 100 млрд рублей. Одним из главных нововведений обязывающего соглашения стало то, что Сбербанк получил право через три года после закрытия сделки обменять свою долю в СП на акции Mail.ru Group по паритету стоимости, но не более 20%. При этом при отсутствии одобрения совета директоров и акционеров Mail.ru Group условия обмена не будут являться юридически обязывающими.

Уточненные параметры сделки

Также стороны уточнили параметры сделки, согласно которым Mail.ru Group внесет в СП свои доли в Delivery Club (100%) и "Ситимобил" (29,67%), связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group), а также денежные средства в размере 8,5 млрд рублей. Компания может дополнительно инвестировать около 4,6 млрд рублей в СП в зависимости от достижения вносимыми активами целей по ряду ключевых показателей до ноября 2020 года. До закрытия сделки Mail.ru Group также обеспечит консолидацию на СП доли в 78,82% в "Ситимобил".

Сбербанк внесет в СП свою 35% долю в компании FoodPlex и около 38,5 млрд рублей. Компания может дополнительно инвестировать до 13 млрд рублей при условия достижения ключевых показателей к ноябрю 2020 года. В целом СП получит около 47 млрд рублей капитальных инвестиций на момент заключения сделки. В случае достижения KPI компании дополнительно инвестируют до 17,6 млрд рублей. Кроме того, в будущем стороны не исключают возможности привлечения дополнительных инвесторов для дальнейшего развития платформы.

Теги
Артемьев, Игорь ЮрьевичРоссия
Реклама на ТАСС
В Самарской области на решение проблемы обманутых дольщиков направят более 1 млрд рублей
Средства предусмотрены в региональном бюджете на 2020 год
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС