Профориентация и долгосрочный план помогут утолить кадровый голод на стройках ДФО

ТАСС, 19 ноября. Дальний Восток, который в последние годы попал в центр внимания федеральных властей, а также российского и иностранного бизнес-сообществ, реализует десятки инвестпроектов, что привело к настоящему буму как в промышленном, так и в жилищном строительстве. Опрошенные ТАСС эксперты констатируют, что строительная отрасль в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) испытывает кадровый голод. О том, как исправить ситуацию и привлечь кадры, - в материале ТАСС.

"В целом ситуация сложная. И хотя в последнее время финансирование строительной отрасли региона увеличивается за счет масштабных строек уникальных объектов (например, возведение крупнейшей в России судоверфи "Звезда" в Приморье), привлекательность строительного процесса остается для выпускников во многом сомнительной. В результате специалистов катастрофически не хватает во всех областях инженерно-технической деятельности: в образовании - это нехватка молодых профессионалов-педагогов, в проектировании - острая потребность в хороших расчетчиках, на производстве - нехватка рабочих рук", - рассказал ТАСС заведующий кафедрой гидротехники, теории зданий и сооружений Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Никита Цимбельман.

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре во Владивостоке вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что власти Приморья при поддержке правительства РФ для решения кадровой проблемы строительной отрасли создадут региональную строительную госкомпанию.

По мнению эксперта ДВФУ, госкомпания смогла бы помочь исправить положение в отрасли и выстроить политику развития с учетом долгосрочной стратегии. Однако, как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Приморья, вопрос о создании региональной строительной госкомпании пока не решен.

Вместе с тем, по мнению генерального директора новосибирской компании "Корпорация Сибинжиниринг", которая активно работает в ДФО, Александра Ходнева, создание такой компании не исправит положение дел. "Раньше, в советское время, когда было госрегулирование, предприятия знали, что будут загружены, а сейчас у строительных компаний нет уверенности в завтрашнем дне. Если создавать госкомпанию, ее нужно будет загружать заказами. А как без тендера проводить ФЗ-44? Это нарушение антимонопольного законодательства", - указал он в беседе с корреспондентом ТАСС.

Кто готовит кадры

Сейчас кадры, как рабочие, так и проектировщиков, готовят в основном колледжи и вузы. Они помогают своим студентам трудоустроиться, и большинство выпускников остается работать на Дальнем Востоке.

"Рабочие специальности в строительном производстве региона в настоящее время наиболее востребованы. Их подготовкой занимаются преимущественно профессионально-технические училища и колледжи. Что касается строительных вузов, то сейчас основные потребители для них - это проектные конторы, предлагающие выпускникам работу, заключающуюся в проектировании строительных объектов. В меньшей степени выпускаемые специалисты попадают на стройку в качестве инженерно-технического персонала", - рассказал Цимбельман.

В пресс-службе правительства Сахалинской области ТАСС сообщили, что в январе-августе 141 местная строительная компания заявила о потребности в 5,3 тыс. работниках, причем 88% из них нужны на временные и сезонные работы. "В области не хватает рабочих рук, готовых за минимальную цену выполнять низкоквалифицированную работу. В связи с этим приходится прибегать в помощи мигрантов", - сообщили в пресс-службе правительства региона. Там уточнили, что больше всего нужны бетонщики, каменщики, арматурщики и др. Также велика потребность в инженерных кадрах.

На нехватку рабочих рук жалуются и строители. "На большинстве строительных объектах ситуация с кадрами такова: руководящий и инженерный персонал - жители Приморского края, причем доля молодых людей в инженерном персонале достаточно высока. А вот рабочие профессии - преимущественно гастарбайтеры", - сообщил ТАСС директор приморской компании "Аврора-Строй" Сергей Белов.

По его мнению, это связано с сокращением в течение последних десятилетий средне-специальных образовательных учреждений и тем, что зарплата рабочего потеряла конкурентоспособность. Чтобы решить проблему нехватки рабочих рук, фирмы привлекают на стройки студентов.

В частности, Ходнев рассказал, что компания обращается за помощью к студенческим стройотрядам, "но это всего 1% от того объема, который делается". "Студенты - это неквалифицированная рабочая сила. Чтобы на стройке что-то понимать, надо отработать хотя бы пять лет. Речь идет о более серьезных вещах, о переброске сюда специалистов и профессионалов", - заметил собеседник агентства.

Неопределенность отрасли

Строительные компании самостоятельно не готовы обучать кадры из-за переменчивости отрасли. Она связана с укрупнением строительных предприятий и изменениями закона о долевом строительстве. "Вкладываться в обучение кадров пока не готовы, так как это процесс долгий и затратный, а строительный бизнес из-за постоянно меняющегося законодательства не имеет возможности планировать свою деятельность на длительную перспективу. Как правило, максимальный горизонт планирования - два года", - рассказал Белов.

"Корпорация Сибинжиниринг" решила этот вопрос, открыв свою лабораторию на кафедре теплогазоснабжения и вентиляции в Новосибирском государственном архитектурном университете. "Мы постоянно ощущаем нехватку кадров. Количество студентов на строительных специальностях в вузах сейчас упало в два-три раза. Если кафедра теплогазоснабжения и вентиляции еще десять лет назад выпускала 75 человек, то сейчас 25", - привел пример Ходнев.

Доктор технических наук, директор Инженерно-технического института Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова Терентий Корнилов отмечает тенденцию укрупнения строительных предприятий и слияния с финансовыми структурами. По его словам, в связи с изменениями закона о долевом строительстве местным строительным организациям трудно возводить жилые многоэтажки. Они не могут участвовать в тендерах на строительство крупных объектов, финансируемых из федерального или республиканского бюджета, так как не имеют залога - финансовых гарантий.

По мнению Белова, постепенно изменить ситуацию может системный и планомерный подход как со стороны регионов, так и со стороны федерального центра. "Необходимы изменения в образовании, денежно-кредитной политике, расценках на оплату труда рабочих специальностей в территориальных сметах, стабилизация налоговой политики и так далее", - считает он.

Квоты, вахтовый метод и профориентация

На ВЭФ-2019 губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил установить квоту для молодежи на стройках, чтобы решить проблему обеспечения молодых людей работой и закрепить их на Дальнем Востоке. По его мнению, количество молодых работников должно составлять 20-30%, а если оно составит 51%, компания может получить преференции и льготы.

Между тем, по словам Белова, это не решит проблему. "Существует определенный кадровый голод на специалистов именно рабочих специальностей. По моему мнению, решить такую ситуацию введением квот вряд ли возможно", - сказал он.

Ходнев считает, что мотивировать специалистов из других регионов на работу в ДФО может возвращение понятия вахтовых затрат, вахтовой надбавки. "Надо замотивировать людей так, чтобы специалисты ехали, нужно компенсировать вахтовые затраты: это перелеты, проживание, суточные, питание, возможность перевоза семей, потому что один, без семьи, никто не поедет", - уверен он.

Глава представительства Агентства стратегических инициатив (АСИ) в ДФО Ольга Курилова предлагает более долгосрочную стратегию для решения проблемы нехватки кадров. По ее мнению, необходимо начинать с ранней профориентации: со школьной скамьи, с седьмого-восьмого класса. Для этого можно реализовать проект "Профильные инженерно-строительные классы", в рамках которого организовать углубленное изучение физики, математики, информатики, где все задачи, кейсы и мастер-классы могут быть по строительной тематике. Кроме того, считает Курилова, нужно усилить чемпионаты профессионального мастерства в регионах по строительным компетенциям для всех возрастных групп.

"Что может способствовать тому, чтобы каждый регион мог решить кадровую проблему в строительстве: это квотирование целевых программ по строительным специальностям. Это и целевая подготовка на условиях софинансирования со стороны заказчика. На уровне субъекта может быть создана региональная или корпоративная программа переподготовки взрослых - для привлечения взрослых по коротким программам бесплатно, но с условием, например, отработки", - считает Курилова.

Она добавила, что решить проблему также могут молодежные трудовые бригады из других регионов страны, расселение, создание условий для временного проживания с возможностью обучения.