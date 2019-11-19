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Газовый конфликт России и Украины

"Нафтогаз" опроверг данные о том, что ЕК рекомендовала Киеву закупать газ напрямую в РФ

Ранее эту информацию рассказал источник в институтах ЕС, близкий к трехсторонним газовым переговорам

КИЕВ, 19 ноября. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз Украины" опровергла информацию о том, что Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала Киеву напрямую закупать природный газ в РФ с 2020 года. Об этом во вторник компания сообщила в Facebook.

По версии "Нафтогаза", Еврокомиссия рекомендовала "Газпрому" "заключить долгосрочный контракт со значительным объемом по европейским правилам и с новым украинским оператором ГТС, потому что это соответствует коммерческим интересам всех сторон и обеспечивает энергетическую безопасность Европы".

Во вторник источник, близкий к трехсторонним переговорам по газу в ЕС сообщил ТАСС, что Еврокомиссия рекомендовала Киеву с 2020 года "вернуться к прямым закупкам российского газа в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, чтобы сократить издержки на реверсные закупки того же газа".

Ранее Еврокомиссия выступила с инициативой проведения 19 ноября второй технической встречи экспертов России, Украины и ЕС для подготовки очередного раунда министерских трехсторонних консультаций по газу, которые должны пройти в конце ноября. Однако ни одна из сторон проведение технической встречи не подтвердила.

Теги
УкраинаРоссияГазовый конфликт России и Украины
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