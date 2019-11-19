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Сбербанк продаст "золотую акцию" "Яндекса" по номиналу

Эта акция дает право блокировать продажу более 25% акций интернет-компании

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Сбербанк с высокой долей вероятности продаст "Яндексу" "золотую акцию" компании по номинальной стоимости - в €1, сообщил в ходе телефонной конференции первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис.

Сбербанк приобрел "золотую акцию" "Яндекса" в 2009 году за €1. Она дает право блокировать продажу более 25% акций интернет-компании.

"Мы сегодня на правлении будем этот вопрос рассматривать, и с высочайшей вероятностью, я думаю, в ближайшее время примем решение о том, чтобы согласиться с их ["Яндекса"] предложением и также по номинальной стоимости, как мы ее покупали, продать им обратно нашу "золотую акцию" для того, чтобы они могли реализовать ту конструкцию, о которой они вчера объявили", - сказал Хасис.

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