Проектная стоимость изъятия земель для развязки в Химках составит около 600 млн рублей

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 19 ноября. /ТАСС/. Проектная стоимость изъятия земельных участков для строительства транспортной развязки между старыми и новыми Химками оценивается почти в 600 млн рублей, всего строительство дорожного объекта затронет более 80 земельных участков. Об этом журналистам во вторник сообщила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова.

"Стоимость изъятия проектная, то есть когда готовится проект и по первым разделам проектной документации, всегда есть проектная стоимость изъятий. <...> У нас общая стоимость изъятия порядка 590 млн рублей. Но будет работать независимый оценщик, который уже к каждому зайдет на участок, посмотрит, что расположено, что ему предъявит правообладатель, оценит аренду. <...> У нас пока нет ни одной оценки по конкретным земельным участкам, только общая стоимость. Еще будет экспертное заключение на эту оценку, и уже тогда правообладателям будет направлена для ознакомления эта цена", - сказала Кротова.

Она отметила, что обычно итоговая стоимость изъятия не превышает проектную сумму. Как отмечается в справочной информации, всего для строительства дорожной развязки будет задействовано более 80 земельных участков. Предполагается, что 20 из них будут изъяты.

"Нам здесь повезло - здесь у нас жилых домов граждан нет. Все объекты [подлежащие изъятию] коммерческие", - добавила Кротова.

Как рассказал журналистам министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик, к концу следующего года планируется открыть основной ход развязки с временными съездами. "Полностью весь объект будет завершен в 2021 году", - добавил он.

"Репинская развязка" в Химках

Ранее было принято решение о строительстве двухуровневой развязки общей протяженностью 3,5 км с эстакадой через Ленинградское шоссе, которая соединит улицу Репина с улицей Дружбы. Число полос движения по основному ходу и съездам составит от двух до пяти. Ориентировочная стоимость строительства развязки составит около 2 млрд рублей, из которых 1 млрд - финансирование федерального бюджета. Объект позволит разгрузить транспортную развязку на пересечении Ленинградского шоссе и Юбилейного проспекта.

Во время посещения НПО "Энергомаш" 12 апреля президент России Владимир Путин дал поручение решить проблему транспортного соединения между старыми и новыми Химками. 18 апреля на встрече с главой государства министр транспорта РФ Евгений Дитрих и губернатор региона Андрей Воробьев доложили о строительстве транспортной развязки на улице Репина. 28 октября президент России на встрече с главой региона поручил ускорить работы по ее строительству.