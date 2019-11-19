В Северной Осетии в 2021 году построят тепличный комплекс за 1,8 млрд рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 ноября. /ТАСС/. Тепличный комплекс на площади 10 га с объемом инвестиций порядка 1,8 млрд рублей планируют построить в Северной Осетии к 2021 году. Об этом сообщил ТАСС во вторник генеральный директор "Зеленый мир" Хетаг Макоев.

"С 2020 года начнется строительство тепличного комплекса на площади 10 гектаров. Будем выращивать томаты, зелень и также хотим ягоды производить, в частности клубнику. На первоначальном этапе в теплице будут созданы 180 новых рабочих мест. Обычные сроки создания подобных объектов - 1-1,5 года, но мы планируем завершить строительство в максимально короткие сроки - за год", - сказал Макоев.

Проект позволит ежегодно отчислять в республиканский бюджет порядка 70 млн рублей в виде налоговых поступлений. На его реализацию направят 1,8 млрд рублей.

В настоящий момент идет работа по оформлению земельного участка, ориентировочно теплицу создадут в Моздокском районе. "В республике сейчас остро стоит вопрос нехватки тепличной продукции. Северная Осетия лишь на 10-15% обеспечивает себя этими продуктами, завозим ее с других регионов, поэтому необходимость в теплицах очевидна. Сейчас наши специалисты ведут расчеты по тому, насколько наша теплица сможет обеспечить республику продукцией", - добавил Макоев.

В феврале 2019 года на российском инвестиционном форуме в Сочи компания "Зеленый мир" заключила соглашение о сотрудничестве с индустриальным комплексом "Агрисовгаз", который является одним из крупнейших производителей теплиц в России. При реализации проекта в основном будут использовать материалы российского производства.