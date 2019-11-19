Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Сирию

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Ростуризм рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Сирию в туристических целях, а туроператорам прекратить продажу туров по этому направлению до нормализации ситуации в стране. Об этом говорится в сообщении Ростуризма.

"Российским гражданами - воздержаться от поездок в Сирию в туристических целях до нормализации обстановки в стране, российским туроператорам, турагентам: приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Сирии до нормализации обстановки в стране", - говорится в сообщении.

Ранее два российских туроператора запустили продажу организованных туров в Сирию, сообщила газета "Коммерсантъ". По данным издания, им удалось свозить в Сирию 50 человек из России при стоимости тура свыше 100 тыс. рублей.