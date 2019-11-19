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Медведев: Россия ожидает восстановления объема товарооборота с Белоруссией к концу года

Глава российского кабмина также напомнил, что его встреча с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом проходит в преддверии 20-летия создания Союзного государства
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

ГОРКИ, 19 ноября. /ТАСС/. Товарооборот России и Белоруссии сократился на 2% по итогам девяти месяцев, но Москва ожидает, что картина выправится к концу года. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, открывая заседание Совета министров Союзного государства России и Белоруссии.

"В этом году, правда, есть некоторое сокращение [товарооборота]. Если брать статистику за январь-сентябрь, там под 2% [сокращение], но думаю, что это явление временное, что по итогам года это положение выправится", - сказал российский премьер.

Медведев отметил, что применительно к белорусскому экспорту в Россию это уже произошло: по статистике, за девять месяцев этот показатель вырос почти на 4%. Российский премьер также привел данные по объемам взаимной торговли за 2018 год, тогда товарооборот вырос на 10% и превысил $35 млрд.

Медведев констатировал, что его встреча с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом проходит в преддверии 20-летия создания Союзного государства. Он напомнил, что на предыдущем заседании Совмина в декабре прошлого года в Бресте предложил совместно оценить, что удалось сделать за предыдущие годы в плане интеграции, какие предложения договора нуждаются в актуализации, а также выступил с инициативой подготовить конкретные предложения, касающиеся развития двустороннего сотрудничества. "Сегодня мы эту работу продолжим и в формате Союзного государства, и в ходе дальнейших консультаций, которые на сегодняшний день были запланированы", - добавил премьер, сообщив, что в повестке дня союзного Совмина 14 вопросов, главным из которых станет подведение итогов торгово-экономического сотрудничества за 2018 год и первое полугодие 2019 года.

"Тем не менее, хочу прямо сказать, что хватает системных вопросов, которые еще сдерживают взаимную торговлю и инвестиции и которые мы регулярно обсуждаем, - подчеркнул Медведев. - Это касается и российской стороны, и белорусской стороны, и условий субсидирования, и кредитования, и финансовых взаимоотношений, и вопроса доступа к государственным закупкам". По его мнению, все это темы непростые, по ним нужно искать компромиссы и взаимоприемлемые решения, стремиться, чтобы компании обеих стран были в равноправных благоприятных условиях. Глава российского кабмина добавил, что желательно наращивать поставки товаров совместного производства на рынки третьих стран, особенно в перспективных секторах экономики.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичБелоруссияРоссияРумас, Сергей Николаевич
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