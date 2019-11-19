Минкомсвязь РФ считает возможным проработать вопрос маркировки оптоволокна

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ считает маркировку оптоволоконных кабелей "правильным шагом", однако этот вопрос необходимо детально проработать. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Роснано и ассоциация "Электрокабель" направили в Минпромторг предложение ввести в России маркировку оптоволоконных кабелей, сообщила сегодня газета "Коммерсантъ". Пока речь идет о пилотном проекте добровольной маркировки, по итогам которого может быть принято решение об обязательной маркировке оптоволокна, отмечает издание.

"Шаг правильный, нужно проработать", - прокомментировали инициативу в Минкомсвязи.

Ранее Минкомсвязь предлагала ввести обязательную сертификацию оптоволоконных кабелей, и пока от своей идеи не отказывается, уточнили в пресс-службе министерства.

Готовность к маркировке

В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) сообщили ТАСС, что технологически готовы к маркировке оптоволокна, если такое решение будет принято.

"На базе ЦРПТ создана рабочая группа по маркировке всех видов кабелей, включая оптоволоконные. Технологически мы готовы, если такое решение будет принято государством и отраслью. В ЦРПТ накоплен значительный опыт ведения проектов в других отраслях и все необходимые компетенции. Унифицированная цифровая система уже прослеживает 5,8 млрд кодов лекарств, сигарет, обуви, шуб. Она легко адаптируется к новым отраслям, готова к росту нагрузки и количества участников", - сообщили в пресс-службе ЦРПТ.

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 г. обязательной становится маркировка табака, духов, обуви, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. 1 января 2020 года станет обязательной маркировка лекарств, 1 июня 2020 года готовой молочной продукции. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. К 2024 г. в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.