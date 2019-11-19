Песков заявил, что четких сроков решения вопроса по мосту через Лену в Якутии нет

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Сроки решения правительством РФ вопроса о согласовании проекта строительства моста через реку Лена в Якутии нет. Об этом во вторник сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Четких сроков [подготовки правительством предложений по данной теме] не установлено", - сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, ранее глава Якутии Айсен Николаев информировал президента РФ Владимира Путина, что вопрос строительства моста удалось согласовать со всеми заинтересованными ведомствами. "Исходя из этого, президент адресовал правительству [соответствующий документ] с тем, чтобы правительство подтвердило свою готовность на реализацию этого проекта", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Строительство моста через Лену в Якутии вошло в проект национальной программы по развитию Дальнего Востока. Проект позволит создать в городе транспортно-логистический узел, где сойдутся три федеральных маршрута - железнодорожный, речной и авиационный, - а также три региональные автодороги. Открытие моста, как предполагается, приведет к росту в регионе грузоперевозок в три раза - до 6 млн тонн в год.

Стоимость строительства моста, по предварительным расчетам, может составить 83 млрд рублей. Проект предполагается реализовывать на условиях государственно-частного партнерства.