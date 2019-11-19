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Газовый конфликт России и Украины

В Кремле назвали абсурдными претензии "Нафтогаза"

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что "Нафтогаз" новыми исками обостряет ситуацию в переговорах с "Газпромом" по новому контракту
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Москва продолжает считать абсурдными и неприемлемыми претензии "Нафтогаза" к "Газпрому", снятие которых является одним из условий для заключения нового газового контракта с Украиной. Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Мне нечего добавить к тем пояснениям, которые давал президент [Владимир] Путин на пресс-конференции в Бразилиа [14 ноября]. Принципиально нового сейчас ничего нет", - сказал Песков. Он напомнил, что российский лидер тогда заявил о риске войти в новый год без соответствующего соглашения и "объяснил, почему это плохо".

"Мы считаем абсолютно абсурдными те претензии, которые выдвигаются. Абсурдными и неприемлемыми", - ответил Песков на вопрос, почему РФ увязывает заключение нового контракта с урегулированием имеющихся судебных вопросов между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Президент России Владимир Путин 14 ноября заявил журналистам, что риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины существует, а "Нафтогаз" новыми исками обостряет ситуацию в переговорах с "Газпромом" по новому контракту. При этом он отметил, что Россия готова к достижению любых соглашений с Украиной при участии Еврокомиссии.

В свою очередь "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении действующего или заключении нового контракта на транзит газа через территорию Украины сроком на год с учетом прогнозируемого спроса европейских покупателей на 2020 год. В предложении "Газпрома" указано, что необходимыми условиями являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств. В Киеве это предложение отвергли.

Теги
УкраинаРоссияГазовый конфликт России и УкраиныПесков, Дмитрий Сергеевич
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