Канадские железнодорожники объявили забастовку

МОНРЕАЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Около трех тыс. сотрудников крупнейшей канадской железнодорожной компании Canadian National (CN) объявили во вторник забастовку, сообщает Reuters со ссылкой на заявление профсоюзного объединения Teamsters Canada.

Канада является одним из крупнейших в мире экспортеров сельскохозяйственной продукции. Работа двух национальных железнодорожных компаний, доставляющих экспортные грузы с ферм на западе страны в порты на востоке, является ключевой для обеспечения экономической и социальной стабильности. Из-за дефицита мощности трубопроводной системы одной из крупнейших номенклатур, перевозимых железнодорожным транспортом, является также поставляемая в США нефть.

Профсоюз Teamsters выпустил уведомление о планируемой забастовке железнодорожников в субботу, после того как зашли в тупик переговоры по условиям нового коллективного договора. Срок действия предыдущего договора истек 23 июля.

Между тем, на прошлой неделе газета Globe and Mail сообщила о планах CN сократить 1,6 тыс. сотрудников из-за снижения спроса на железнодорожные грузоперевозки.

По итогам третьего квартала CN сократила прогноз по прибыли в текущем году "в свете ухудшения спроса на железнодорожные перевозки в Северной Америке, на фоне продолжающегося ослабления экономики". Согласно отчету перевозчика, за квартал с июля по сентябрь грузооборот, измеряемый в тонно-километрах, сократился на 1% г/г.