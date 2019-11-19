Мосбиржа будет сотрудничать с китайской валютной торговой площадкой CFETS

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Мосбиржа во вторник подписала меморандум о взаимопонимании с китайской валютной торговой площадкой China Foreign Exchange Trade System (CFETS) с целью повышения качества ценообразования валютной пары "китайский юань - российский рубль" и стимулирования расчетов в национальных валютах. Об этом говорится в сообщении на сайте Мосбиржи.

"19 ноября 2019 года Московская биржа подписала меморандум о взаимопонимании с китайской валютной торговой площадкой CFETS, направленный на укрепление сотрудничества и повышение ликвидности пары "китайский юань - российский рубль" на Московской бирже и CFETS", - говорится в сообщении.

Отмечается, что организациями уже была создана рабочая группа, которая определит возможности взаимодействия и унификации процессов торговли в соответствии с регуляторными требованиями России и Китая.

"Мы последовательно расширяем сотрудничество с крупнейшими китайскими биржами и финансовыми институтами. Совместная работа Биржи и CFETS, крупнейших валютных платформ России и Китая, направлена на повышение качества ценообразования валютной пары "китайский юань - российский рубль" и стимулирование расчетов в национальных валютах. Укрепление связей между финансовыми инфраструктурами наших стран будет способствовать росту объемов взаимных инвестиций", - приводятся в сообщении слова члена правления - управляющего директора по денежному и срочному рынкам Московской биржи Игоря Марича.

Московская биржа уже имеет соглашения о взаимопонимании и сотрудничестве с Банком Китая (Bank of China), Торгово-промышленным банком Китая (ICBC), Шанхайской фондовой биржей (SSE), Китайской фьючерсной биржей (CFFEX), Даляньской товарной биржей (DCE), Шанхайской биржей золота (SGE), Шэньчжэньской фондовой биржей (SZSE) и Товарной биржей Чжэнчжоу (ZCE).

Также торговой площадкой были подписаны соглашения по распространению рыночных данных Московской биржи на территории Китая с крупнейшими китайскими брокерами CITIC Securities и Galaxy Securities, и с дочерней компанией Шанхайской фондовой биржи SSE InfoNet.