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Россия получила право на поставки мяса птицы в Гонконг

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Российские производители получили право на поставки мяса птицы в Гонконг. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Россельхознадзором получено официальное письмо от компетентного в вопросах пищевой безопасности ведомства Гонконга (Сentre for Food Safety, Food and Environmental Hygiene Department), содержащее решение о возможности начала поставок мяса птицы и субпродуктов из него в Гонконг со всей территории Российской Федерации", - отмечается в сообщении российского ведомства.

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