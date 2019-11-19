Россия получила право на поставки мяса птицы в Гонконг

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Российские производители получили право на поставки мяса птицы в Гонконг. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Россельхознадзором получено официальное письмо от компетентного в вопросах пищевой безопасности ведомства Гонконга (Сentre for Food Safety, Food and Environmental Hygiene Department), содержащее решение о возможности начала поставок мяса птицы и субпродуктов из него в Гонконг со всей территории Российской Федерации", - отмечается в сообщении российского ведомства.