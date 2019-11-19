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Первые 100 тыс. электронных паспортов создадут в первом полугодии 2020 года

Это будут пластиковые карты с чипом
Президент РФ Владимир Путин и вице-премьер РФ Максим Акимов Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент РФ Владимир Путин и вице-премьер РФ Максим Акимов
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Первые 100 тыс. электронных паспортов в виде пластиковых карточек с чипом будут изготовлены в первом полугодии 2020 года. Об этом сообщил на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным вице-премьер Максим Акимов.

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"Этот проект будет реализован в двух формах - это пластиковая карта с российским чипом (мы завершили сертификацию, первые 100 тыс. изделий будут в первой половине года изготовлены) и мобильное приложение, которое будет сопровождать гражданина там, где особенного подтверждения юридической значимости действий не требуется. Это тоже потребует модернизации IT-инфраструктуры, прежде всего, в Министерстве внутренних дел. Я готов отдельно доложить по этому вопросу", - сказал Акимов.

Также вице-премьер попросил президента провести конкурс на лучший дизайн электронного паспорта. "И хотели бы просить вашего разрешения, так как все-таки паспорт гражданина - это, в общем, тоже один из символов государства, провести общенациональный конкурс в первой половине года, чтобы выбрать дизайн, чтобы это было современное решение, красивое, и оно было людьми поддержано", - сказал чиновник.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияАкимов, Максим Алексеевич
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