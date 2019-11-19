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Гранты "Агростартап" по нацпроекту впервые получили 15 фермерских хозяйств Адыгеи

Получившие грант фермеры смогли приобрести семь тракторов, 29 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования

МАЙКОП, 19 ноября. /ТАСС/. Гранты "Агростартап" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" впервые получили 15 крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) Адыгеи на сумму свыше 33 млн рублей, сообщила ТАСС во вторник заместитель министра сельского хозяйства республики Дамирет Хут.

"Теперь у фермеров больше шансов развивать бизнес. Благодаря региональному проекту "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Республике Адыгея" в рамках нацпроекта мы впервые выдали гранты "Агростартап". В этом году их получателями стали 15 КФХ республики, сумма господдержки составила 33,4 млн рублей", - сказала она.

Получившие грант фермеры смогли приобрести семь тракторов, 29 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования. Ими закуплено 25 голов крупного рогатого скота молочного направления, материалы для строительства теплиц, посадочный сельхозматериал, уточнила замминистра.

В рамках "Агростартапа" аграрии получали грант до 3 млн рублей на создание и развитие крестьянско-фермерских хозяйств, до 4 млн рублей - на создание сельскохозяйственного потребительского кооператива, причем, средства можно использовать в различных направлениях. Обязательным условием для соискателей гранта на создание сельхозкооператива является наличие собственного капитала, до половины затрат фермеру возвращают, пояснили в Минсельхозе республики.

В минувшем году экспорт продукции АПК Адыгеи составил 17,2 млн долларов, в 2019 году запланировано увеличение этого показателя до $28,7 млн. Речь идет об экспорте зерновых культур, масложировой и готовой пищевой продукции. Адыгея планирует наращивать производство сыра как для российского рынка, так и для экспорта. Власти республики намерены в ближайшие шесть лет увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса в 4,5 раза, сделав акцент на растительном масле, сыре, рисе, добавила Хут.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 гг. и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства. 

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РоссияАдыгея
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