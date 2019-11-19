Госдума может увеличить сумму списания долгов регионам при наличии крупных инвестпроектов

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Госдума может рассмотреть вопрос об увеличении объема ежегодного погашения задолженности регионов в случае, если инвестпроект, на который направляются средства, превышает объем 5% от задолженности субъекта РФ по бюджетному кредиту. Об этом заявил в ходе рассмотрения проекта бюджета на 2020 год во втором чтении глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

В ходе рассмотрения бюджета во втором чтении была одобрена поправка, позволяющая субъектам РФ в 2020-2024 годах направлять на реализацию инвестиционных проектов до 5% суммы долга по бюджетным кредитам, что будет засчитываться в уплату их задолженности. Если инвестпроекты не будут реализованы, регионам придется компенсировать направленные на них средства. Макаров отметил, что эта сумма могла бы быть увеличена.

"Бюджетные кредиты, а точнее, возврат бюджетных кредитов, начиная со следующего года, должен был составлять 10% от суммы, он снижается до 5%. Разница в сумме, которую в течение этого времени регионы могут получить дополнительно, составляет более 440 млрд рублей. Эти средства регионы направляют на инвестиции непосредственно", - пояснил Макаров.

"Более того, в постановлении Госдумы предлагается к третьему чтению прописать, что в случае, если данный инвестиционный проект будет превышать сумму в 5%, то в ходе исполнения бюджета мы могли бы рассмотреть вопрос о том, что и большая сумма могла бы в данном случае направляться на инвестиционные проекты, но это предмет исполнения бюджета", - добавил он.

По словам Макарова, к этому вопросу следует вернуться, когда Госдума будет рассматривать поправки к федеральному бюджету на 2020 год.

Какие объекты подойдут под критерии соответствующих инвестпроектов, будет определять правительство.

"Во-первых, никаких ограничений по входу в эту программу не будет, этим могут воспользоваться все регионы. И что, может быть самое главное, те дополнительные средства, которые федеральный бюджет получит от реализации этих инвестиционных проектов, будут уменьшать тело долга региональных бюджетов. То есть все те дополнительные доходы, которые получает федеральный бюджет, будут сокращать долг региональных бюджетов", - сказал Макаров.