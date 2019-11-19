Госдума вводит миллионные штрафы за хранение персональных данных россиян за рубежом

Законопроектом предлагается ввести крупные штрафы для операторов, которые при сборе персональных данных россиян, в том числе через интернет, не выполнили предусмотренное законом требование о систематизации и хранении информации в базах данных исключительно на территории РФ, то есть использовали хранилища за рубежом. Во втором чтении документ не претерпел существенных изменений, снижен лишь размер некоторых штрафов. Так, при первом нарушении штраф для должностных лиц составит от 100 тыс. до 200 тыс. рублей (в первой версии - от 200 тыс. до 500 тыс.), для юридических лиц - от 1 млн до 6 млн рублей (от 2 млн до 6 млн рублей).

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором - основном - чтении законопроект о введении миллионных штрафов за невыполнение требований о хранении в РФ персональных данных россиян.

Легко ли забрать у банка свои персональные данные? А узнать, как их хранят?

Эксперимент. Легко ли забрать у банка свои персональные данные? А узнать, как их хранят?

За повторное нарушение предусмотрены штрафы для граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц - от 500 тыс. до 800 тыс. (в первой редакции - до 1 млн рублей). Для юридических лиц штраф составит от 6 млн до 18 млн рублей - эти цифры были заложены еще в первом чтении. В действующей версии Кодекса РФ об административных правонарушениях нет отдельной статьи за неисполнение требований о локализации баз данных.

Кроме того, предусмотрены санкции за повторное неисполнение оператором требования, согласно которому он должен уведомить федеральные органы о запуске новых программ для приема и обработки данных. Это повлечет за собой штраф в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей для граждан. Для должностных лиц сумма штрафа составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, а для юридических - от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Авторы также предусмотрели штрафы за отказ организаторов распространения информации в интернете (хостинг-провайдеров, владельцев доменов и сайтов) предоставить уполномоченным госорганам при проведении ими оперативно-разыскных мероприятий или работы по обеспечении безопасности РФ "информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или иных электронных сообщений пользователей сети Интернет и информацию о таких пользователях". Сумма штрафа для граждан составит от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, для юридических лиц - от 2 млн до 6 млн рублей (сейчас максимальный штраф 1 млн рублей).

Штрафы для поисковиков и мессенджеров

Законопроект также предусматривает увеличенные штрафы для поисковых интернет-сервисов в тех случаях, когда они повторно нарушили действующие ограничения, в том числе направив пользователей на запрещенные сайты. Действующая редакция Кодекса об административных правонарушениях предусматривает для поисковых порталов санкции за отказ подключиться к федеральной государственной информационной системе, в которой хранятся данные об онлайн-ресурсах, доступ к которым ограничен на территории РФ. Делается это для того, чтобы поисковики после подключения к системе удаляли из выдачи сайты, внесенные в черные списки. Кроме того, предусмотрены штрафы за выдачу пользователям ссылок на запрещенные ресурсы.

Если поисковый сервис повторно нарушил эти нормы, то, согласно тексту законопроекта, штраф для граждан составит от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей и для юридических лиц - от 1,5 млн до 5 млн рублей.

Отдельно вводятся и повторные штрафы за выдачу сведений о доменном имени и об указателях страниц сайтов, доступ к которым ограничен на основании соответствующего решения суда, или копий заблокированных сайтов. В случае повторного нарушения данной статьи предлагается ввести штрафы для граждан в размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Штраф для юридического лица составит от 1,5 млн до 3 млн рублей.

Кроме того, инициатива предусматривает штрафы в случае повторного нарушения мессенджером требований российского законодательства. Это повлечет за собой административный штраф для граждан в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц - от 50 тыс. до 70 тыс. рублей, для юридических лиц - от 1 млн до 2 млн рублей.

Помимо этого, за отказ владельца мессенджера предоставлять в ФСБ "информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений", грозят санкции, аналогичные тем, что могут последовать за отказ организаторов распространения информации в интернете предоставить силовикам запрашиваемые данные.

Повторные штрафы за трансляцию

Также предлагается увеличить штрафы за повторные нарушения со стороны владельцев аудиовизуальных сервисов - так называемых онлайн-кинотеатров. Речь идет о трансляции телеканалов или телепрограмм, не зарегистрированных в качестве СМИ. Это же касается и тех продуктов, лицензия на трансляцию которых была отозвана.

Сейчас максимальный штраф для граждан составляет до 10 тыс. рублей, для должностных лиц - до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - до 700 тыс. рублей, если речь идет о первом нарушении. Если после первого нарушения подобный контент снова транслировался, то, согласно тексту законопроекта, размер штрафа для граждан составит от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для должностных лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц - от 700 тыс. до 1 млн рублей.

Предлагается также ввести повторные штрафы для тех, кто вновь допустил распространение призывов к терроризму и экстремизму посредством аудиовизуальных сервисов. Такое правонарушение, согласно тексту, повлечет за собой административный штраф для граждан в размере от 150 тыс. до 300 тыс. рублей, для должностных лиц - от 600 тыс. до 800 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 1 млн до 5 млн рублей.