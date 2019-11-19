Крупнейший авиаперевозчик Юга России получит новый Superjet в декабре

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" и Государственная транспортная лизинговая компания подписали соглашение о передаче в лизинг нового воздушного судна. Об этом во вторник сообщается на сайте авиаперевозчика.

"В соответствии с подписанным документом в декабре 2019 года будет осуществлена поставка дополнительного самолета Sukhoi Superjet 100 с целью дальнейшего развития авиатранспортного сообщения в Южном федеральном округе и Ростовской области на воздушных судах отечественного производства", - говорится в сообщении. Соответствующее соглашение стороны подписали в рамках XIII Международного форума "Транспорт России 2019" в Москве.

Новый самолет станет 11-м в авиапарке "Азимута". "Одиннадцатый самолет уже в декабре приступит к выполнению регулярных рейсов по маршрутной сети перевозчика", - подчеркивается в сообщении.

"Азимут" и Государственная транспортная лизинговая компания подписали твердый контракт на поставку двух самолетов Sukhoi Superjet 100 на авиасалоне МАКС-2019.

Авиакомпания "Азимут" - авиаперевозчик Юга России, базирующийся в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Флот "Азимута" состоит из самолетов модификации SSJ-100-95LR с увеличенной дальностью полета.

XIII Международный форум и выставка "Транспорт России" проходят 19-21 ноября в Москве.