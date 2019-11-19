Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пробники духов и туалетной воды освобождены от обязательной маркировки в России

Соответствующие рекомендации разработаны по итогам работы проектно-экспертной группы

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Минпромторг РФ и оператор системы маркировки в РФ Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) разработали методологические рекомендации, согласно которым парфюмерные пробники исключены из перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке с 1 декабря этого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Во время проведения эксперимента по маркировке духов и туалетной воды в ходе обсуждений различных вопросов (в том числе технических аспектов маркировки) на заседаниях проектно-экспертной группы на площадке Минпромторга России представители бизнес-сообщества действительно обозначали необходимость исключения маркировки продукции, не предназначенной для реализации конечному потребителю, в том числе "пробников". Минпромторгом России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, ООО "Оператор-ЦРПТ" и бизнес-сообществом разработаны и утверждены методические рекомендации о проведении эксперимента. Согласно рекомендациям, маркировка пробников товаров товарной позиции "Духи и туалетная вода" не требуется", - сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, слова которого приводит пресс-служба.

В ведомстве пояснили, что в настоящее время на основе методических рекомендаций разработан проект постановления правительства Российской Федерации об утверждении правил маркировки духов и туалетной воды, который проходит процедуры согласования.

"Данное изменение показывает, что пилотный проект - это идеальная возможность для бизнеса вместе с оператором системы решить все вопросы и спокойно перейти к обязательному периоду, - сообщил ТАСС замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов. - Поэтому пробники, вопреки ожиданиям скептиков, из магазинов не пропадут и будут, как и прежде, помогать покупателю в выборе парфюма. А скоро еще одним помощником для покупателя станет наше мобильное приложение - "Честный ЗНАК".

Эксперименты по маркировке

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 г. обязательной становится маркировка табака, духов, обуви, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. 1 января 2020 года станет обязательной маркировка лекарств, 1 июня 2020 года - готовой молочной продукции. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. К 2024 г. в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.

Теги
РоссияЕвтухов, Виктор Леонидович
Реклама на ТАСС
Госдума приняла в I чтении законопроект о виноградарстве и виноделии
Документ определяет формы господдержки виноделия
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС