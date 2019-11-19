Пробники духов и туалетной воды освобождены от обязательной маркировки в России

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Минпромторг РФ и оператор системы маркировки в РФ Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) разработали методологические рекомендации, согласно которым парфюмерные пробники исключены из перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке с 1 декабря этого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Во время проведения эксперимента по маркировке духов и туалетной воды в ходе обсуждений различных вопросов (в том числе технических аспектов маркировки) на заседаниях проектно-экспертной группы на площадке Минпромторга России представители бизнес-сообщества действительно обозначали необходимость исключения маркировки продукции, не предназначенной для реализации конечному потребителю, в том числе "пробников". Минпромторгом России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, ООО "Оператор-ЦРПТ" и бизнес-сообществом разработаны и утверждены методические рекомендации о проведении эксперимента. Согласно рекомендациям, маркировка пробников товаров товарной позиции "Духи и туалетная вода" не требуется", - сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, слова которого приводит пресс-служба.

В ведомстве пояснили, что в настоящее время на основе методических рекомендаций разработан проект постановления правительства Российской Федерации об утверждении правил маркировки духов и туалетной воды, который проходит процедуры согласования.

"Данное изменение показывает, что пилотный проект - это идеальная возможность для бизнеса вместе с оператором системы решить все вопросы и спокойно перейти к обязательному периоду, - сообщил ТАСС замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов. - Поэтому пробники, вопреки ожиданиям скептиков, из магазинов не пропадут и будут, как и прежде, помогать покупателю в выборе парфюма. А скоро еще одним помощником для покупателя станет наше мобильное приложение - "Честный ЗНАК".

Эксперименты по маркировке

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 г. обязательной становится маркировка табака, духов, обуви, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. 1 января 2020 года станет обязательной маркировка лекарств, 1 июня 2020 года - готовой молочной продукции. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. К 2024 г. в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.