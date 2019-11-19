Госдума приняла в I чтении законопроект о виноградарстве и виноделии

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на установление единого правового регулирования в сфере производства и оборота продукции виноградарства и виноделия. Документ был внесен 16 октября группой депутатов Госдумы во главе с двумя лидерами фракций - Сергеем Неверовым ("Единая Россия") и Владимиром Жириновским (ЛДПР) - взамен ранее отклоненного Госдумой законопроекта на эту тему.

Документ подготовлен в рамках реализации приоритетного национального проекта "Международная кооперация и экспорт", разработанного во исполнение указа президента РФ от 7 мая 2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". При подготовке законопроекта учтены положения концепции госполитики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения РФ на период до 2020 года.

Законопроект определяет, что к субъектам виноградарства и виноделия отнесены виноградарские и винодельческие хозяйства, а также научные, профессиональные и образовательные организации, которые занимаются производством продукции виноградарства и (или) виноделия, ее первичной и последующей переработкой в соответствии с законодательством РФ. При этом из сферы действия законопроекта исключаются граждане, ведущие личное подсобное хозяйство в целях, не связанных с реализацией произведенной продукции виноградарства, а также садоводы и огородники. Устанавливаются требования к учету и хозяйственному использованию виноградопригодных земель, ведению федерального реестра виноградных насаждений, осуществлению инвентаризации и паспортизации виноградных насаждений, требования к безопасности продукции виноградарства.

Законопроектом предусматривается создание Центральной дегустационной комиссии и специализированных дегустационных комиссий виноградовинодельческих зон. Порядок создания и деятельности таких комиссий будет определяться уполномоченным федеральным органом власти. Регламентируется деятельность саморегулируемых организаций (СРО) виноградарей и виноделов.

Технологии производства вина

В документе содержатся технологические правила производства винодельческой продукции, включая разрешенные и запрещенные технологические приемы производства вина, крепленого вина, игристого вина. Также регламентируются особые требования к сырью и материалам, разрешенным к применению при производстве вина, крепленого вина, игристого вина, определяются особенности маркировки и розничной продажи винодельческой продукции.

Для противодействия незаконному производству и обороту винодельческой продукции законопроект вводит специальные нормы, определяющие, какая винодельческая продукция признается фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной, а также устанавливает запрет на производство и оборот такой продукции.

Господдержка

Документ определяет формы господдержки виноделия. Предусматривается финансовая и имущественная поддержка субъектов виноградарства и виноделия, поддержка мероприятий обеспечения устойчивого развития виноградных насаждений, а также научно-исследовательской, научно-технической, инновационной и образовательной деятельности в области виноградарства и виноделия.

Господдержка будет оказываться продвижению на внутренний рынок и рынки иностранных государств винодельческой продукции, произведенной из выращенного на территории РФ винограда.

Реклама вина

По мнению комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству целесообразно распространить действия данного законопроекта и меры господдержки на производство вина исключительно из российского винограда. Кроме того, следует выработать "дополнительные пути сбыта винодельческой продукции, такие как дистанционные способы, посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", говорится в заключении комитета.

Депутаты комитета также считают важным принятие дополнительных мер для продвижения винодельческой продукции, произведенной из выращенного в РФ винограда, - таких, как "частичная либерализация рекламы вина в СМИ".