Сбербанк хочет договориться с Utair по урегулированию долга до конца I квартала 2020 г.

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Сбербанк рассчитывает до конца I квартала 2020 года достигнуть окончательных договоренностей с авиакомпанией Utair по урегулированию задолженности, сообщил журналистам зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах выставки "Транспортная неделя".

"Сейчас как раз идут финальные договоренности. Думаю, что все полностью удастся определить к концу первого квартала следующего года", - сказал Попов, отвечая на вопрос о том, когда стороны смогут окончательно договориться.

Ранее глава банка Герман Греф заявлял, что Сбербанк согласовал план по финансовому оздоровлению авиакомпании.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России, которая в 2018 году перевезла более 7,9 млн человек. При этом перевозчик получил почти 22 млрд рублей чистого убытка против прибыли в 2,43 млрд рублей по итогам 2017 года.

С конца 2018 года авиакомпания ведет переговоры с кредиторами о реструктуризации кредитов.

В 2015 году Utair заключил соглашение с 11 банками по двум синдицированным кредитам - на 15,4 млрд рублей с погашением в 2022 году и на 23,7 млрд рублей с погашением в 2027 году. Кроме того, Utair привлек кредит Сбербанка на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году. В декабре 2018 года перевозчик не заплатил 1 млрд рублей процентов по кредиту на 15,4 млрд рублей. Чистый убыток группы в 2018 году составил почти 22 млрд рублей (годом ранее чистая прибыль компании достигала 2,43 млрд рублей).