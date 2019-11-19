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В Госдуме предложили установить единую минимальную розничную цену на сигареты

Инициатива подразумевает ежегодную индексацию

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы предлагают внести поправки в Налоговый кодекс для введения в России единой минимальной розничной цены (МРЦ) на сигареты. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму и опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

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"Единая минимальная цена табачной продукции рассчитывается, исходя из минимального значения ставки акциза на единицу потребительской упаковки (пачку) табачной продукции и налога на добавленную стоимость, по ставкам соответствующих налогов, действующих на момент производства и (или) ввоза на территорию Российской Федерации табачной продукции", - говорится в документе.

При этом предполагается, что максимальная цена табачной продукции в рознице устанавливается налогоплательщиком самостоятельно на единицу потребительской упаковки табачных изделий отдельно по каждой марке табачных изделий, но не ниже единой минимальной цены табачной продукции.

Авторы документа - депутаты Сергей Катасонов из ЛДПР, а также Айрат Фаррахов, Алексей Веллер, Абдулмажид Маграмов и Юрий Кобзев из "Единой России". Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в отсутствие единого экономически обоснованного ценового порога, ниже которого сигареты не могут быть реализованы потребителям, рынок активно насыщается нелегальными сигаретами и папиросами по экономически необоснованным заниженным ценам, зачастую даже ниже налоговой составляющей. Так, средняя стоимость легальной пачки сигарет в России в 2019 г. составляет около 115 руб. Нелегальная продукция продается по цене 45-55 руб., при том, что на долю налогов (акциз и НДС) в стоимости пачки не может приходиться менее 62 руб., отмечается в документе.

Согласно предложенной депутатами формуле, единая минимальная цена на сигареты в России на 2019 г. могла составить 86,28 руб. По их данным, этот показатель не затронул бы более 97% цен на продукцию легальных производителей, должным образом регистрирующих МРЦ и уплачивающих налоги в бюджетную систему России. Предлагаемые изменения подразумевают ежегодную индексацию минимальной цены на основе рыночных механизмов, учитывающих факторы ценообразования, изменения ставок акцизов и будут применимы ко всем производителям и импортерам табачной продукции, а также предприятиям розничной торговли, обеспечивая равные условия для ведения бизнеса.

"Принятие предлагаемых изменений позволит избежать риска необоснованного занижения цен, препятствующего реализации политики государства в сфере защиты здоровья населения и предотвратить насыщение российского рынка табачных изделий дешевой контрафактной и контрабандной продукцией, что, в свою очередь, обеспечит повышение доходов государства от уплаты акцизов, НДС и налога на прибыль. Одновременно, по аналогии с алкоголем, он будет являться индикатором, как для потребителей, так и для контролирующих органов, позволяющим выявить продукцию нелегального происхождения", - считают депутаты.

По данным аналитического агентства Knatar, в I квартале 2019 г. доля нелегальных сигарет на российском рынке составила 10,3%, в то время как годом ранее она оценивалась в 7,7%.

Теги
Россия"Единая Россия"ЛДПРФаррахов, Айрат ЗакиевичВеллер, Алексей БорисовичКатасонов, Сергей МихайловичМаграмов, Абдулмажид ВарисовичКобзев, Юрий Викторович
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