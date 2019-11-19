Володин: регионы получат помощь для организации бесплатного горячего питания в школах

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Правительство работает над форматом поддержки регионов, которые пока не могут обеспечить бесплатное горячее питание для учащихся начальных классов. Об этом во вторник журналистам сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Правительство этот вопрос решает. Мы договорились, что будет предложен формат, который позволит нам оказать помощь регионам, которые не могут самостоятельно обеспечить бесплатное горячее питание школьникам начальных классов", - сказал он. По словам спикера, речь идет о выделении дополнительных средств.

"Мы рассмотрим разные варианты, алгоритмы, с правительством ведем диалог", - добавил Володин.

Он отметил, что "все регионы по-разному строят свою политику" в области организации горячего питания. "Есть регионы, решающие эту проблему, не потому что у них деньги есть, а потому что есть желание. Есть регионы, которые уделяют этому меньше внимания", - констатировал Володин. Спикер уточнил, что в этом направлении работа будет вестись постоянно, а не только в рамках рассматриваемого сейчас Госдумой проекта бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Законопроект об обязательном обеспечении школьников младших классов бесплатным горячим питанием был принят Госдумой в первом чтении 24 октября. Инициатива была внесена на рассмотрение Госдумы спикерами обеих палат российского парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, авторами также выступили вице-спикер палаты Ирина Яровая и руководители всех парламентских фракций.

Законопроектом закрепляется гарантия на обеспечение горячим питанием в начальной школе. Документ предусматривает возможность предоставления бюджетам субъектов РФ субсидий из федерального бюджета на софинансирование затрат на эти цели.