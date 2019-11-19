Минпромторг не видит потребности в разработке законопроекта о франчайзинге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Минпромторг РФ не видит необходимости в разработке законопроекта о франчайзинге. Об этом ТАСС заявил директор департамента развития внутренней торговли, системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции министерства Никита Кузнецов в кулуарах форума "Дни ретейла на Неве".

Весной комитет по торговле "Деловой России" направил в Минпромторг письмо (есть в распоряжении ТАСС) с просьбой разработать законопроект о франчайзинге для развития этой сферы бизнеса. В письме отмечалось, что статья 54 Гражданского кодекса РФ не в полной мере отвечает требованиям рынка.

"Посоветовавшись с экспертами, мы пришли заключению, что нам не требуется такой законопроект, у нас все урегулировано, франчайзинг на российском рынке активно развивается. Для этого есть все необходимые правовые основы в Гражданского кодексе", - пояснил Кузнецов.

По данным "Деловой России", в стране работает более 60 тыс. франчайзинговых точек и более 2 тыс. франчайзеров. В 2018 году на рынке франчайзинга рост показали сферы ретейла (57%) и общественного питания (16%).

Отраслевой форум "Дни ретейла на Неве" проходит в Санкт-Петербурге 19-20 ноября. Это первое мероприятие из серии межрегиональных, приуроченных к ежегодному Международному форуму бизнеса и власти "Неделя российского ретейла". Он пройдет в 2020 году с 8 по 12 июня в Московском центре международной торговли и объединит деятелей в сфере розничной торговли с участием бизнеса и государства. Организаторами являются Минпромторг и Российская ассоциация экспертов рынка ретейла.