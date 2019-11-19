Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минпромторг не видит потребности в разработке законопроекта о франчайзинге

Как отметил директор департамента ведомства Никита Кузнецов, в Гражданского кодексе для этого есть все необходимые правовые основы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Минпромторг РФ не видит необходимости в разработке законопроекта о франчайзинге. Об этом ТАСС заявил директор департамента развития внутренней торговли, системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции министерства Никита Кузнецов в кулуарах форума "Дни ретейла на Неве".

Весной комитет по торговле "Деловой России" направил в Минпромторг письмо (есть в распоряжении ТАСС) с просьбой разработать законопроект о франчайзинге для развития этой сферы бизнеса. В письме отмечалось, что статья 54 Гражданского кодекса РФ не в полной мере отвечает требованиям рынка.

"Посоветовавшись с экспертами, мы пришли заключению, что нам не требуется такой законопроект, у нас все урегулировано, франчайзинг на российском рынке активно развивается. Для этого есть все необходимые правовые основы в Гражданского кодексе", - пояснил Кузнецов.

По данным "Деловой России", в стране работает более 60 тыс. франчайзинговых точек и более 2 тыс. франчайзеров. В 2018 году на рынке франчайзинга рост показали сферы ретейла (57%) и общественного питания (16%).

Отраслевой форум "Дни ретейла на Неве" проходит в Санкт-Петербурге 19-20 ноября. Это первое мероприятие из серии межрегиональных, приуроченных к ежегодному Международному форуму бизнеса и власти "Неделя российского ретейла". Он пройдет в 2020 году с 8 по 12 июня в Московском центре международной торговли и объединит деятелей в сфере розничной торговли с участием бизнеса и государства. Организаторами являются Минпромторг и Российская ассоциация экспертов рынка ретейла.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Управляющий директор Мосбиржи: Китай проявляет все больший интерес к фондовому рынку РФ
Игорь Марич отметил, что сближение финансовых инфраструктур и возможность свободной конвертации валют двух стран будет способствовать притоку инвестиций из Китая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС