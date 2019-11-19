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Сбербанк продает "золотую акцию" Яндекса за €1

Правление банка приняло решение одобрить сделку
Здание Сбербанка России Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Здание Сбербанка России
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Правление Сбербанка одобрило продажу "золотой акции" "Яндекса" по цене приобретения - €1. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

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"Правление ПАО "Сбербанк" приняло решение одобрить сделку по продаже "золотой акции" компании Yandex N.V. ПАО "Сбербанк" продает указанную акцию по цене приобретения - за €1", - отмечается в сообщении.

Банк приобрел данную акцию в 2009 году.

18 ноября стало известно, что совет директоров "Яндекса" рекомендовал принять изменения в структуру корпоративного управления, которые, в том числе, подразумевают создание специального фонда, куда предлагается передать "золотую акцию" компании от Сбербанка. Фонд общественных интересов планируется создать без экономических прав, но с некоторыми ограниченными правами управления.

Новая структура получит право блокировать накопление одним лицом или группой связанных сторон, действующих совместно, акций, представляющих 10% или более экономических или голосующих акций в "Яндексе" (по сравнению с нынешним порогом 25%).

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