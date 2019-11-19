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СМИ: в Турции рассматривают возможность введения налога на проживание в отелях

Речь может идти про 2% от стоимости проживания
Описание
© Александр Демьянчук/ТАСС

АНКАРА, 19 ноября. /ТАСС/. Великое национальное собрание Турции (ВНСТ, парламент) рассматривает на этой неделе введение налога на проживание в отелях на территории республики. Об этом сообщает во вторник газета Hurriyet.

По данным издания, парламент рассматривает закон о введении или изменении различных налогов, в том числе и поправку о введении налога на проживание в отелях. Ожидается, что налог будет составлять 2% от стоимости проживания, он может вступить в силу в апреле 2020 года.

Как уточняет издание Sozcu, президент Турции Тайип Эрдоган имеет право либо увеличить ставку, либо наоборот снизить ее вдвое.

Теги
ТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
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