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Управляющий директор Мосбиржи: Китай проявляет все больший интерес к фондовому рынку РФ

Игорь Марич отметил, что сближение финансовых инфраструктур и возможность свободной конвертации валют двух стран будет способствовать притоку инвестиций из Китая

ПЕКИН, 19 ноября. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китайские инвесторы проявляют все больший интерес к российскому фондовому рынку и готовы к укреплению связей с РФ в финансовой сфере. Об этом по итогам конференции в Шанхае сообщил корреспонденту ТАСС во вторник управляющий директор по денежному и срочному рынкам Московской биржи Игорь Марич.

"Это уже пятая конференция Московской биржи в Шанхае, мы видим растущий интерес китайских финансовых организаций в установлении связей с Россией, - сказал он. - Мы прорабатываем разные варианты сотрудничества. Сегодня коллеги с Шанхайской фондовой биржи рассказали о динамично растущем рынке Китая и высоком интересе у инвесторов к биржевым фондам на разные типы активов. Это действительно популярный инструмент во всем мире".

Марич отметил, что один из важных моментов его текущей поездки в Китай - подписание меморандума с китайской валютной торговой площадкой China Foreign Exchange Trade System (CFETS). "Меморандум с CFETS - результат большой работы с китайской стороной по созданию в перспективе связующего инфраструктурного звена между рынками наших стран. Задача одна: сделать ценообразование валютной пары "юань-рубль" (прямую котировку) максимально привлекательным для наших банков и участников внешнеэкономической деятельности, расширить использование национальных валют в расчетах между нашими странами", - подчеркнул директор торговой площадки.

По его словам, у руководства Московской биржи "есть проработки конкретных идей в данном направлении". В частности, он указал на необходимость создания торгово-клиринговых линков по различным активам, в том числе взаимного листинга биржевых фондов (Exchange Traded Fund, ETF).

"Сближение финансовых инфраструктур, возможность свободной конвертации с минимальными издержками одной валюты в другую будет способствовать притоку инвестиций из Китая. А бизнес обеих стран сможет более активно использовать в расчетах юани и рубли", - уточнил Марич.

Директор биржи добавил, что в РФ все больше торгуемых биржевых фондов. "Сегодня их уже 31 с общим объемом активов в управлении свыше 450 млн долларов. Листинг биржевых фондов на китайские активы у нас, а на российские активы в Китае - это один из вариантов сотрудничества", - подытожил он.

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