Акимов: объем предоставления госуслуг в электронном виде за 10 месяцев 2019 года удвоился

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Объем предоставления госуслуг в электронном виде за первые 10 месяцев 2019 года вырос в два раза по сравнению с данными за 2018 год. Об этом сообщил на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным вице-премьер Максим Акимов.

"Потому что граждане огромный интерес проявляют к получению услуг в электронном виде. В прошлом году я вам докладывал о приросте в два раза объема услуг на едином портале государственных услуг, на ЕПГУ (Едином портале госуслуг - прим. ТАСС). Могу вам доложить, что за 10 месяцев этого года у нас уже оформлено более 120 млн заявлений, еще двукратный прирост по сравнению с 2018 годом. И в этом году мы точно обойдем количество заявлений, поданных через МФЦ, систему, очень удобную для граждан, нужную, но это все-таки офлайн-система. Мы через электронное "одно окно" получим больше заявлений", - сказал он.

При этом Акимов добавил, что сайт госуслуг - один из самых посещаемых. "Мы пока на втором месте <...> государственных интернет-ресурсов мира. Только в период подачи налоговых деклараций американская налоговая служба нас обходит, но мы обязательно выйдем на первое место, когда получим эту линейку суперсервисов", - добавил вице-премьер.

Также Акимов отметил, что 1 ноября был запущен один из суперсервисов в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - оформление европротокола онлайн. "Мы в следующем году запустим его по всей стране, у нас уже есть первые оформленные протоколы ДТП. Это позволяет, естественно, очень быстро покидать место происшествия, не создавать пробки, экономить время, и топливо, в том числе, и время других людей. И, конечно, мы эту работу продолжим. Оплата онлайн задолженностей, поступления в вуз - это то, что мы реализуем в следующем году", - пояснил он.

Запуск в России суперсервисов - комплексов цифровых госуслуг - предусмотрен национальным проектом "Цифровая экономика". Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 4 февраля определил 25 приоритетных жизненных ситуаций, для которых будут созданы подобные суперсервисы.

Суперсервисы: маркировка товаров и оформление европротокола онлайн

В ходе встречи Акимов также рассказал Путину про создание суперсервисов для граждан. Вице-премьер подчеркнул необходимость создания бесшовной онлайн-системы оказания услуг для того, чтобы сделать "максимально безболезненным" взаимодействие граждан, государства и бизнеса при предоставлении государственных услуг.

"Мы назвали такую систему системой суперсервисов, "супер" - потому что это не моносервис, когда только одна услуга оказывается, а когда решается комплексная жизненная задача", - сказал он.

В качестве примера сервисов Акимов назвал маркировку товаров и оформление европротокола онлайн. "Мы запустили в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области оформление европротокола онлайн, у нас 53 тыс. скачиваний приложения. Еще один крупный проект, который мы тоже запустили, по маркировке табака, лекарственных средств, многих других групп, там 80 тыс. скачиваний", - сказал вице-премьер.

Как сообщил ТАСС заместитель генерального директора оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов, количество сканирований маркированных товаров за все время составляет уже более 1,1 млн раз.

"За последние две недели количество скачиваний приложения "Честный знак", с помощью которого покупатели могут проверять легальность товаров с маркировкой, увеличилось на 25 тыс. и составляет более 105 тыс. скачиваний", - отметил он.

По словам представителя ЦРПТ, количество сканирований обуви растет в геометрической прогрессии - в ноябре рост в 11 раз относительно начала октября, количество сканирований сигарет в ноябре увеличилось в 33 раза.