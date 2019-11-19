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Пассажироперевозки в Тверской области увеличат на 10% за счет новой транспортной системы

В проекте модернизации транспортной системы задействуют более 470 автобусов различной вместимости, интервалы их движения в центре Твери составят в среднем две-четыре минуты

ТАСС, 19 ноября. Власти Тверской области рассчитывают увеличить объемы перевозки пассажиров на 10% - до 18 тыс. человек в час, за счет внедрения новой транспортной системы. Ее апробация в 2020 году пройдет в Твери и Калининском районе, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

Решение об усилении контроля за пассажирскими перевозками в Тверской области было принято после аварии в октябре 2018 года с участием пассажирского автобуса и маршрутного такси, в которой погибли 13 человек. В 2019 году создано государственное учреждение "Организатор перевозок Тверской области", которое на конкурсной основе станет выбирать компании для обслуживания маршрутов, контролировать их работу. На состоявшемся в июне Петербургском международном экономическом форуме губернатор Игорь Руденя и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов подписали соглашение о развитии транспортной системы региона, инвестиции в проект составят около 3 млрд рублей.

"Новая система общественного транспорта будет действовать на основе регулируемых тарифов и с соблюдением всех льгот для граждан. Все существующие маршруты будут сохранены. Кроме того, дополнительно транспортом обеспечат шесть населенных пунктов в Калининском районе. Предполагается, что благодаря внедрению новой модели пассажирских перевозок провозная способность автобусов будет увеличена на 10% - до 18 тысяч человек в час", - говорится на официальном сайте облправительства.

По данным пресс-службы, всего в проекте задействуют более 470 автобусов различной вместимости, интервалы их движения в центре города составят в среднем две-четыре минуты, в отдаленных районах - до 15 минут. "Для Тверской области этот проект является базовым, он имеет высокую социальную значимость. Качественная система организации общественного транспорта - это один из элементов развития демографии, региона в целом, пассажирские перевозки в регионе должны отвечать всем требованиям наших жителей", - приводит пресс-служба слова Рудени.

На все автобусы, которые будут выезжать на маршруты в рамках проекта, нанесут логотипы с надписью "Транспорт Верхневолжья". Они в обязательном порядке должны быть оснащены оборудованием для перевозки инвалидов, системами видеонаблюдения, климат-контроля и безналичной оплаты проезда, приборами навигации ГЛОНАСС, добавили в пресс-службе.

Теги
Шувалов, Игорь ИвановичРоссияРуденя, Игорь МихайловичТверская область
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