В Госдуме заявили, что Россия заинтересована в долгосрочном транзите газа через Украину

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Россия заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с Украиной по транзиту газа через территорию страны, но только при условии урегулирования всех судебных претензий. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

"Прежде всего, хочу еще раз подчеркнуть, что Россия заинтересована в продолжении украинского транзита. Это самый близкий путь доставки газа до потребителей Восточной и Южной Европы по уже сформированной газотранспортной системе. Поэтому, конечно, мы бы хотели сохранить транзит через Украину", - сказал он.

Завальный отметил, что предложенный "Газпромом" отказ от всех взаимных судебных претензий как обязательное условие продолжения сотрудничества демонстрирует заинтересованность компании в долгосрочных взаимовыгодных коммерческих отношениях, свободных от политических аспектов.

Депутат напомнил, что у России есть альтернативные варианты поставок газа европейским потребителям - "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", увеличение объемов поставок СПГ.

"При этом надо понимать, что недостижение договоренностей по украинскому транзиту на наступающую зиму невыгодно нашим украинским партнерам в долгосрочной перспективе, потому что уже Европа, с учетом всех обстоятельств, может задаться вопросом о целесообразности его поддержания ценой таких больших политических усилий", - подчеркнул Завальный.