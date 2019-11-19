В Госдуме заявили, что Россия заинтересована в долгосрочном транзите газа через Украину

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Россия заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с Украиной по транзиту газа через территорию страны, но только при условии урегулирования всех судебных претензий. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.
"Прежде всего, хочу еще раз подчеркнуть, что Россия заинтересована в продолжении украинского транзита. Это самый близкий путь доставки газа до потребителей Восточной и Южной Европы по уже сформированной газотранспортной системе. Поэтому, конечно, мы бы хотели сохранить транзит через Украину", - сказал он.
Завальный отметил, что предложенный "Газпромом" отказ от всех взаимных судебных претензий как обязательное условие продолжения сотрудничества демонстрирует заинтересованность компании в долгосрочных взаимовыгодных коммерческих отношениях, свободных от политических аспектов.
Депутат напомнил, что у России есть альтернативные варианты поставок газа европейским потребителям - "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", увеличение объемов поставок СПГ.
"При этом надо понимать, что недостижение договоренностей по украинскому транзиту на наступающую зиму невыгодно нашим украинским партнерам в долгосрочной перспективе, потому что уже Европа, с учетом всех обстоятельств, может задаться вопросом о целесообразности его поддержания ценой таких больших политических усилий", - подчеркнул Завальный.
"Газпром" 18 ноября направил "Нафтогазу Украины" официальное предложение о продлении действующего или заключении нового контракта на транзит газа через украинскую территорию в 2020 году. Обязательными условиями для этого "Газпром" назвал отказ от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств, отмену решения Антимонопольного комитета Украины, который оштрафовал "Газпром" за якобы "нарушение экономической конкуренции", а также отзыв ходатайства "Нафтогаза" об инициировании Еврокомиссией расследования в отношении "Газпрома".
Переговоры о транзите
Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают 31 декабря. К этому времени Россия планирует запустить два газопровода в обход Украины - "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Украина, в свою очередь, имеет обязательства по внедрению европейского энергетического законодательства до конца этого года.
Россия готова заключить транзитный контракт по европейским правилам, если Украина успеет завершить все необходимые процедуры. В качестве запасного варианта российская сторона предлагает продлить действующий договор на 2020 год. Кроме того, РФ готова возобновить поставки газа на Украину, которые были прекращены в 2015 году, по сниженной на 25% цене.
Диалог осложняют судебные разбирательства между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом". Оптимальным Москва считает "пакетное решение", которое включает в себя отказ от взаимных претензий и отмену штрафа Антимонопольного комитета Украины в $6,5 млрд. Однако в "Нафтогазе" заявляют, что не намерены отказываться от судебных исков к "Газпрому".
Очередной раунд консультаций Россия, Украины и Еврокомиссии намечен на конец ноября.