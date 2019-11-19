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Посол РФ заявил, что Россия и ОАЭ нацелены на интенсификацию торговли

Приоритетом остается рост количественных показателей товарооборота, отметил Сергей Кузнецов

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Приоритетное направление сотрудничества России и ОАЭ - интенсификация двусторонних торгово-экономических связей. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в ОАЭ Сергей Кузнецов.

"Задачи дальнейшего расширения торгово-экономических связей находятся в центре нашего постоянного внимания. Приоритетом остается рост количественных показателей товарооборота и расширение номенклатуры товаров. На этом направлении прослеживается стабильная положительная динамика, - сказал он. - По российским оценкам, в 2018 году объем взаимной торговли приблизился к отметке в $1,7 млрд. <...> Это самый большой двусторонний товарооборот в страновом измерении в зоне Персидского залива".

Кузнецов отметил, что особо важная роль в этом направлении отводится работе двусторонней межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. "Одним из наиболее успешных примеров сотрудничества за последнее время стала реализация с участием эмиратских партнеров российского автомобилестроительного проекта "Аурус". Это тот самый автомобиль, на котором из аэропорта в президентский дворец [президент РФ] Владимир Путин прибыл на переговоры с [наследным принцем Абу-Даби] Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном", - добавил дипломат.

Он подчеркнул, что одним из ключевых элементов российско-эмиратской двусторонней повестки дня является инвестиционное взаимодействие. "В этом контексте в рамках совместного с ОАЭ инвестфонда общим объемом в $7 млрд в нашей стране продолжается реализация порядка 45 проектов различной направленности, в том числе в рамках выполнения национальных проектов в области совершенствования инфраструктуры, высоких технологий, сельского хозяйства и других", - добавил он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичОАЭРоссияНахайян, Мухаммед бен Заид, Аль
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