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"Газпром" заполнил газом обе нитки "Турецкого потока"

Эксплуатация газопровода должна начаться до конца года
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© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. "Газпром" завершает пусконаладочные работы перед вводом в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток", который, согласно графику, должен состояться до конца 2019 года. Об этом говорится в сообщении российского газового холдинга.

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"В настоящее время заполнены газом обе нитки, начиная от береговых объектов около Анапы до приемного терминала, расположенного у населенного пункта Кыйыкей на побережье Турции. КС "Русская" и участок берегового примыкания в России готовы к началу эксплуатации", - отмечается в сообщении.

Одновременно завершаются пусконаладочные работы на приемном терминале в Турции.

О "Турецком потоке"

Пропускная способность газопровода составит 31,5 млрд куб. м газа в год. Этого объема энергии достаточно, чтобы обеспечить бытовые потребности 15 миллионов средних домохозяйств.

Трубопровод протяженностью 930 км проходит по дну Черного моря с территории России до побережья Турции. Далее будет проложена сухопутная транзитная нитка до границы Турции с сопредельными странами протяженностью 180 км.

Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. Первые поставки газа планируются на конец 2019 года.

В мае 2018 года "Газпром" и правительство Турции подписали протокол о сухопутном участке "Турецкого потока". В дополнение к нему было подписано соглашение между "Газпромом" и турецкой Botas, где определены основные условия и параметры строительства этого участка трубы. Строительством займется совместная проектная компания Turkakim Gaz Tasima A.S., которая будет создана на паритетной основе.

В качестве потенциальных рынков "Газпром" рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.

Общий бюджет строительства газопровода "Турецкий поток" российская компания оценивает в €7 млрд. Строительством морского участка газопровода занимается компания South Stream Transport B.V.

Теги
ТурцияРоссия
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