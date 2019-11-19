Мурманские власти рассчитывают на рост турпотока после расширения сети поездов из Крыма

ТАСС, 19 ноября. Власти Мурманской области рассчитывают, что с включением Мурманска в маршрутную сеть поездов из Крыма они смогут осуществить проекты по организованному летнему отдыху детей на юге страны. Кроме того, запуск прямого поезда между регионами приведет к росту турпотока внутри России, об этом во вторник сообщил ТАСС министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин.

Во вторник в пресс-службе главы Республики Крым сообщили о том, что компания "Гранд сервис экспресс" рассматривает возможность включения в 2020 году городов Юга России, а также Мурманска и Екатеринбурга в маршрутную сеть поездов, которые запустят в Крым в декабре.

"Мы выходили с инициативой по организации поезда в Крым, считаем, что это очень востребовано, потому что у нас в летний период порядка 30% населения выезжает, и уверен, что эти поезда будут востребованы. В первую очередь, это социальная значимость. Прямой поезд [из Мурманска до Крыма] позволит осуществить организованные перевозки детей, которые организует правительство Мурманской области и целый ряд крупных компаний. Когда мы начинаем летнюю оздоровительную кампанию, мы в плотной координации с РЖД работаем", - сказал собеседник агентства.

Соснин также добавил, что жители Мурманской области второй год подряд совершают прямые перелеты в Крым, но этот авиарейс работает только в летний период. "Есть прямые авиаперелеты из Мурманска в Симферополь. Они только на летний период работают, и частота вылета два раза в неделю. Сейчас, что мы имеем - поезда до Анапы, прочие южные направления, пользуются большим спросом. И большой спрос показал опыт продаж прямых перелетов в Крым", - резюмировал министр.

До 2014 года у Крыма было железнодорожное сообщение через Украину с Россией, Белоруссией и другими странами. В декабре 2014 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел запрет на осуществление регулярных пассажирских перевозок в Крым авиационным и железнодорожным транспортом. Сейчас в Крыму осуществляется только пригородное железнодорожное сообщение, курсируют более 50 поездов.