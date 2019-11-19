Правительство отложило выплаты авиакомпаниям за рост цен на топливо на 2020 год

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Вопрос о компенсациях российским авиакомпаниям дополнительных расходов из-за роста цен на авиакеросин в 2018 году перенесен на следующий год, сообщил журналистам заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик.

"Финансовые возможности в данный момент не позволяют реализовать их [выплаты] в этом году, - пояснил Юрчик. - Свободных денег нет, принято решение перенести рассмотрение выплат по поручению президента на следующий год".

Также рассматривается вопрос о выплатах компенсаций частями, добавил замминистра.