Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Правительство отложило выплаты авиакомпаниям за рост цен на топливо на 2020 год

У кабмина нет финансовых возможностей реализовать выплаты раньше

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Вопрос о компенсациях российским авиакомпаниям дополнительных расходов из-за роста цен на авиакеросин в 2018 году перенесен на следующий год, сообщил журналистам заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик.

"Финансовые возможности в данный момент не позволяют реализовать их [выплаты] в этом году, - пояснил Юрчик. - Свободных денег нет, принято решение перенести рассмотрение выплат по поручению президента на следующий год".

Также рассматривается вопрос о выплатах компенсаций частями, добавил замминистра.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
"Газпром" заполнил газом обе нитки "Турецкого потока"
Эксплуатация газопровода должна начаться до конца года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС