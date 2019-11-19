Прямой грузовой поезд отправится из ОЭЗ Китая в Ульяновск в декабре

УЛЬЯНОВСК, 19 ноября. /ТАСС/. Продукцию из китайской особой экономической зоны "Цзыбо" впервые доставят прямым грузовым (контейнерным) поездом в Ульяновск в декабре. Об этом сообщил во вторник журналистам после рабочей встречи представителей Цзинаньской таможни Главного таможенного управления Китайской Народной Республики с представителями Приволжского таможенного управления генеральный директор Портовой особой экономической зоны "Ульяновск" Олег Барабанов.

Договоренность с одним из ведущих логистических операторов КНР об организации регулярного маршрута для контейнерных поездов из провинции Шаньдун достигнута на Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году. Сотрудничество с китайской особой экономической зоной "Цзыбо" будет осуществляться в рамках межправительственного проекта "Один пояс - один путь".

"Мы хотим в декабре уже запустить первый контейнерный поезд (формируется из вагонов с контейнерами и следует без переформирования до станции выгрузки), сейчас мы завершаем окончательные коммерческие договоренности со стороны именно логистической компании Китая. Первые контейнерные поезда пойдут через "Ульяновск-3", в последующем будет переориентация на Портовую особую экономическую зону", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Барабанов добавил, что изначально организуют отправку не менее двух контейнерных поездов в месяц, в дальнейшем их число планируется увеличить до шести. Они пойдут из особой экономической зоны "Цзыбо" через Забайкальск в Ульяновск. "В РЖД уже зарезервирована ветка Забайкальск-Ульяновск, в последующем мы ее будем только развивать. Длина одного контейнерного поезда - 44 вагона", - уточнил он.

По словам Барабанова, в дальнейшем контейнерные поезда переориентируют до Портовой особой экономической зоны "Ульяновск". "В Портовой особой экономической зоне есть железнодорожная инфраструктура, прямая ветка соединяет ее с главным путем Российских железных дорог, но требуется строительство погрузочно-разгрузочных терминалов. Сейчас данный терминал есть на "Ульяновск-3", в последующем этот терминал будет построен в Портовой особой экономической зоне", - уточнил он.

Портовая особая экономическая зона "Ульяновск" образована в 2009 году в Чердаклинском районе Ульяновской области вблизи международного аэропорта Ульяновск-Восточный. Территория, изначально составлявшая 120 га, была увеличена до 324,7 га, а затем до 426 га. На данный момент свои проекты на промышленной площадке реализуют 30 резидентов, в числе которых предприятия в области оптовой торговли и логистических услуг, авиастроения и технического обслуживания авиатехники, электроники и приборостроения, композиционных материалов, энергетики и машиностроения.