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ГТЛК готова поддержать гражданское судостроение в Татарстане

В ходе делового завтрака в рамках "Транспортной недели" в Москве глава региона Рустам Минниханов рассказал о том, как в республике развивается проект по созданию прогулочных судов типа "Чайка"

КАЗАНЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) готова поддержать проекты по строительству гражданских судов в Татарстане. Об этом во вторник по итогам делового завтрака в рамках "Транспортной недели" в Москве сообщила пресс-служба Минтранса региона.

В ходе делового завтрака президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал о том, как в республике развивается проект по созданию прогулочных судов типа "Чайка". По его словам, строительство таких кораблей на Зеленодольском заводе имени Горького особенно важно для регионов России, так как суда, используемые сегодня, находятся в плачевном состоянии.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих спросил у генерального директора ГТЛК Сергея Храмагина, готова ли компания принять участие в этом проекте. "Мы с Татарстаном готовы", - ответил Храмагин.

"Транспортная неделя" - ежегодное событие, включающее серию общероссийских и международных мероприятий по проблематике транспорта, проходит в Москве с 16 по 21 ноября.

Теги
Минниханов, Рустам НургалиевичРоссияТатарстан
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